Bandai Namco annonce une collaboration avec Nintendo pour de nouveaux projets de jeux

By

Bandai Namco, une société de développement de jeux renommée, a récemment dévoilé la création de ses nouveaux studios de développement internes, Studio 2 et Studio S. Ces studios devraient collaborer avec Nintendo sur de nouveaux projets de jeux passionnants, marquant ainsi un partenariat important dans l'industrie du jeu vidéo.

L'équipe du Studio 2 et du Studio S a déjà démontré ses prouesses en travaillant sur divers projets commandés pour Nintendo. Avec des crédits incluant des jeux Nintendo Switch acclamés par la critique comme Super Smash Bros Ultimate, Mario Kart 8 et Arms, cette collaboration promet de donner naissance à des titres de haute qualité qui captiveront les joueurs du monde entier.

Dans sa déclaration sur le site Web du studio, Bandai Namco a souligné son engagement à offrir des expériences de jeu de classe mondiale. Ils ont souligné que leur équipe de professionnels, intransigeante en termes de qualité, continuera à créer des jeux dépassant les normes mondiales.

De plus, Bandai Namco a mis en lumière la diversité de son équipe de développement. Parmi les 152 talents travaillant chez Studio 2 et Studio S, 32 % sont des développeurs nouvellement diplômés. Les studios sont également fiers de favoriser la diversité des genres, avec 22 % de leurs développeurs étant des femmes et 78 % des hommes.

Parallèlement à ces développements passionnants, Bandai Namco a récemment étendu ses activités commerciales en ouvrant un tout nouveau magasin à Londres. Cette décision stratégique témoigne de l'engagement de la société à interagir avec les fans et à leur offrir un lien plus étroit avec leurs jeux bien-aimés.

QFP

1. Que sont Studio 2 et Studio S ?

Studio 2 et Studio S sont des studios de développement internes créés par Bandai Namco. Ils ont collaboré avec Nintendo sur divers projets de jeux, notamment des titres populaires comme Super Smash Bros Ultimate et Mario Kart 8.

2. Quel est l'engagement de Bandai Namco en matière de qualité ?

Bandai Namco est fier de proposer des expériences de jeu qui respectent et dépassent les normes mondiales. Leur équipe de professionnels du Studio 2 et du Studio S se consacre à la création de titres de la plus haute qualité.

3. Quelle est la diversité de l'équipe de développement de Studio 2 et Studio S ?

L'équipe de développement de Studio 2 et Studio S est composée de 152 personnes. Parmi eux, 32 % sont de nouveaux diplômés, et l'accent est mis sur la diversité des genres, avec 22 % de développeurs féminins et 78 % de développeurs masculins.

4. Où Bandai Namco a-t-il récemment ouvert un nouveau magasin ?

Bandai Namco a étendu ses activités commerciales en ouvrant un nouveau magasin à Londres, offrant ainsi aux fans un lien plus étroit avec leurs jeux préférés.