La chorale de l'école Ballina brille au festival choral des jeunes de Sligo

By

Une chorale scolaire de Ballina a reçu une reconnaissance bien méritée pour sa performance exceptionnelle au Sligo Youth Choral Festival.

La chorale de l'école secondaire St. Mary, sous la direction de Mme Deacy, a démontré son immense talent avec une interprétation époustouflante de la chanson classique « Singing in the Rain ». Leur performance captivante a non seulement ravi le public, mais a également impressionné les juges, leur assurant une remarquable deuxième place dans la compétition.

L’école a fièrement partagé ses réalisations sur les réseaux sociaux, générant une réponse extrêmement positive. La vidéo de leur performance extraordinaire a rapidement conquis le cœur des téléspectateurs, les laissant fascinés par les voix harmonieuses et la musicalité impeccable du chœur.

Le dévouement et le travail acharné des membres de la chorale de l’école ont porté leurs fruits et leurs réalisations témoignent de leur talent, de leur engagement et des conseils de leur directeur. Chaque membre de la chorale a contribué au succès, mais une reconnaissance particulière revient à Aoife Sherry, étudiante à TY, pour ses compétences d'accompagnement exceptionnelles.

Le Sligo Youth Choral Festival est un événement réputé qui rassemble de jeunes chanteurs talentueux de toute la région. Le concours offre aux participants l'occasion de mettre en valeur leurs capacités musicales, d'apprendre de leurs pairs et de recevoir les commentaires de juges expérimentés.

Félicitations à la chorale de l'école secondaire St. Mary's pour sa réalisation remarquable et pour avoir représenté Ballina avec une telle distinction. Leur réussite n’est pas seulement un moment de fierté pour les membres de la chorale, mais aussi pour l’école et la communauté au sens large.

FAQ:

Q : Où la chorale de l'école Ballina a-t-elle obtenu la deuxième place ?

R : La chorale de l'école Ballina a obtenu la deuxième place au Sligo Youth Choral Festival.

Q : Quelle chanson la chorale de l’école a-t-elle interprétée ?

R : La chorale de l'école a interprété la chanson classique « Singing in the Rain ».

Q : Qui dirigeait la chorale de l'école ?

R : La chorale de l'école était dirigée par Mme Deacy.

Q : Qui a été reconnu pour ses compétences d’accompagnement ?

R : Aoife Sherry, étudiante à TY, a été reconnue pour ses compétences d'accompagnement exceptionnelles.

Q : Qu’ont pensé les téléspectateurs du spectacle ?

R : Les spectateurs ont été captivés et hypnotisés par les voix harmonieuses et la musicalité impeccable du chœur.