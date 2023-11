Nouvelle date de sortie Xbox pour Baldur's Gate 3 révélée

Larian Studios a annoncé que la date de sortie très attendue de Baldur's Gate 3 sur Xbox Series X|S sera dévoilée lors des Game Awards 2023. Le studio confirme que le jeu est toujours en bonne voie pour une sortie en décembre. Cette nouvelle passionnante constitue une mise à jour bienvenue pour les joueurs Xbox qui attendent avec impatience l'arrivée de ce RPG acclamé par la critique.

Baldur's Gate 3 a été initialement lancé il y a quelques mois pour PC et PS5, mais la version Xbox a connu quelques revers en raison de problèmes techniques sur la console Series S. La politique de Microsoft est d'assurer la parité des fonctionnalités de jeu dans toutes les versions Xbox Series X|S, mais une exception a été faite pour Baldur's Gate 3. La version Series S ne prendra pas en charge la fonctionnalité d'écran partagé, tandis que la version Series X conservera cette fonctionnalité.

Larian Studios a rassuré les fans en leur disant qu'ils peuvent s'attendre à ce que la version Xbox soit publiée d'ici la fin de 2023, et avec décembre qui approche à grands pas, il semble que tout se déroule sans problème comme prévu.

De plus, Larian Studios a fait allusion à la possibilité d'un autre épisode dans la série Divinity : Original Sin, mais a précisé qu'il ne s'agirait peut-être pas de leur prochain projet. Malgré leurs efforts futurs, terminer Baldur's Gate 3 reste leur priorité absolue.

Les Game Awards 2023, prévus le 7 décembre, s'annoncent comme un événement passionnant pour les joueurs du monde entier. Baldur's Gate 3 a été nominé dans la prestigieuse catégorie Jeu de l'année, aux côtés d'autres titres très acclamés comme The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom, Marvel's Spider-Man 2, Resident Evil 4 Remake, Super Mario Bros. Wonder et Alan. Réveil 2.

Dans une revue d'IGN, Baldur's Gate 3 a été salué comme une nouvelle référence pour les CRPG, louant son combat tactique, son histoire captivante, ses personnages bien conçus, son monde immersif et son exploration enrichissante.

Pour d'autres mises à jour et informations sur l'industrie du jeu vidéo, vous pouvez suivre George Yang, un écrivain indépendant chevronné qui a contribué à des publications telles que Insider, Kotaku, NPR et Variety.

