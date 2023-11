Baldur's Gate 3 reçoit une mise à jour massive avec plus de 1000 XNUMX modifications

By

Baldur's Gate 3, le RPG très attendu de Larian Studios, vient de recevoir son quatrième patch, et il est tout simplement massif. Le studio a déclaré que plus de 1000 modifications étaient incluses dans cette mise à jour. Même si certains changements sont plus importants que d’autres, l’impact global de la mise à jour est impressionnant. Non seulement il résout des problèmes techniques, mais il introduit également une série d’ajouts qui raviront les joueurs.

Un changement notable est l’ajout d’améliorations visuelles. Les joueurs peuvent désormais personnaliser l'apparence des mercenaires pendant le processus de recrutement. De plus, un mode daltonien a été ajouté au menu Accessibilité, s'adressant à un public plus large. Et pour ceux qui en ont marre de voir leurs compagnons couverts de saleté ou de sang en dehors des combats, Larian a même ajouté la possibilité d'utiliser des éponges ou du savon pour les nettoyer. Cette attention aux détails s'étend jusqu'à permettre aux joueurs d'envoyer des personnages décédés dans la garde-robe des amis de Withers.

Le correctif comprend également une multitude de corrections de bugs qui résolvent des problèmes de gameplay, de combat, d'interface utilisateur et d'animation. La taille même du patch rend impossible de décrire ici tous les changements, mais il est important de souligner que Baldur's Gate 3 a été affiné et renforcé. Les joueurs peuvent s'attendre à une expérience plus agréable avec moins de frustrations, telles que des choix de dialogue qui ne se déclenchent pas ou des personnages se comportant de manière erratique.

FAQ:

Q : Quels changements apporte le nouveau patch pour Baldur's Gate 3 ?

R : Le nouveau patch pour Baldur's Gate 3 apporte plus de 1000 XNUMX modifications, notamment des améliorations visuelles, des corrections de bugs et des améliorations du gameplay, du combat, de l'interface utilisateur et des animations.

Q : Les joueurs peuvent-ils personnaliser l'apparence des mercenaires dans le jeu ?

R : Oui, avec le nouveau patch, les joueurs peuvent personnaliser l'apparence des mercenaires pendant le processus de recrutement.

Q : Le patch répond-il aux problèmes de daltonisme ?

R : Oui, le patch inclut un mode daltonien dans le menu Accessibilité pour répondre aux besoins des joueurs daltoniens.

Q : Y a-t-il des changements dans les mécanismes de nettoyage dans le jeu ?

R : Oui, les joueurs peuvent désormais utiliser des éponges ou du savon pour nettoyer les membres de leur équipe, en éliminant le sang, la saleté ou les odeurs désagréables.

Q : Le correctif a-t-il résolu le problème des choix de dialogue qui ne fonctionnaient pas ?

R : Oui, le correctif inclut des corrections de bugs qui résolvent les problèmes de choix de dialogue et le comportement erratique des personnages.