L'avenir des médias physiques : annonce de l'édition physique de Baldur's Gate 3

Larian Studios a ravi les fans en annonçant la sortie de la très attendue édition physique de Baldur's Gate 3. Disponible sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X au premier trimestre 2024, cette édition de luxe offre une expérience de jeu immersive pas comme les autres.

Dans un geste audacieux, Larian Studios embrasse l'avenir des médias physiques avec cette version. Michael Douse, directeur de la publication chez Larian, a exprimé son enthousiasme pour cette approche expérimentale. Ils pensent que cela représente l’avenir des supports physiques pour le studio. Tirant les leçons de l'édition collector, l'équipe a mis ses connaissances au service de la création d'une valeur imbattable pour les joueurs.

L'édition physique de Baldur's Gate 3 : Deluxe Edition sera vendue exclusivement sur la boutique Larian. Vous pouvez déjà précommander votre exemplaire et garantir sa disponibilité. Il est important de noter qu'il ne s'agit pas d'une édition collector limitée, il n'y a donc pas lieu de paniquer si vous ne parvenez pas à mettre la main dessus tout de suite.

Ce qui distingue l’édition physique Deluxe, ce sont les avantages supplémentaires qu’elle offre. En plus de la boîte de jeu exclusive surdimensionnée et de tout le contenu Digital Deluxe existant, les joueurs recevront un trésor d'extras. Ceux-ci incluent la bande originale sur 3 CD, une carte du monde en tissu, deux patchs en tissu, trente-deux autocollants et une superbe affiche artistique de Baldur's Gate 3.

Baldur's Gate 3 a reçu une reconnaissance et des éloges bien mérités depuis sa sortie officielle sur PC en août. Avec sept victoires aux Golden Joysticks et huit nominations aux prochains Game Awards, Larian Studios est sans aucun doute sur une séquence de victoires. Les fans peuvent s’attendre à une autre annonce passionnante lors des Game Awards le 7 décembre : la date de sortie tant attendue sur Xbox.

Baldur's Gate 3 a captivé les joueurs avec son gameplay immersif, ses personnages complexes et son exploration enrichissante. Si vous ne vous êtes pas encore lancé dans cette aventure épique, c'est le moment idéal pour plonger dans un monde de fantaisie et d'aventure.

