Présentation de Baldur's Gate 3 : Un voyage vers la Xbox

Après avoir rencontré quelques défis de certification avec Microsoft, Larian Studios a des nouvelles passionnantes pour les fans du populaire jeu de rôle basé sur Dungeons & Dragons, Baldur's Gate 3. Le jeu est « sur la bonne voie » pour une sortie en décembre sur les consoles Xbox, juste quelques mois après sa sortie initiale le 3 août. La date de sortie spécifique sera dévoilée lors des Game Awards le mois prochain.

Le chemin pour amener Baldur's Gate 3 sur Xbox Series X/S n'a pas été sans obstacles. Initialement, les limitations matérielles de la série S posaient un problème pour la mise en œuvre de la fonctionnalité coopérative en écran partagé du jeu, car la parité des fonctionnalités est importante sur les deux consoles Xbox Series. Cependant, après une discussion productive entre le fondateur de Larian, Swen Vincke, et le directeur de Xbox, Phil Spencer, une résolution a été trouvée. Baldur's Gate 3 ornera en effet la plateforme Xbox, mais sans la coopération en écran partagé sur la série S.

Le 15 novembre, Larian Studios a confirmé via son compte X/Twitter que Baldur's Gate 3 était toujours prévu pour une sortie en décembre, comme promis. Les développeurs ont solidifié une fenêtre de sortie pour décembre et dévoileront la date de sortie exacte à travers une bande-annonce en première mondiale aux Game Awards.

Alors que les Game Awards débutent le 7 décembre, les fans de Baldur's Gate 3 attendent avec impatience non seulement l'annonce du gagnant du Jeu de l'année (dans lequel Baldur's Gate 3 est nominé), mais aussi les débuts tant attendus du jeu acclamé par la critique de Larian Studios. RPG au tour par tour sur Xbox Series X/S.

Baldur's Gate 3 a suscité une immense attention et des éloges de la part des critiques et des fans. Le succès du jeu a conduit à des marathons de speedrun et même à la création de catégories uniques pour des réalisations impressionnantes. Son gameplay immersif et son scénario captivant ont fermement établi Baldur's Gate 3 comme un ajout triomphal au genre RPG au tour par tour.

Foire aux Questions

1. Quand Baldur's Gate 3 sortira-t-il sur les consoles Xbox ?

La date de sortie précise de Baldur's Gate 3 sur Xbox sera révélée lors des Game Awards en décembre.

2. Pourquoi le jeu ne propose-t-il pas de coopération en écran partagé sur la Xbox Series S ?

En raison des limitations techniques du matériel de la série S, Larian Studios a dû renoncer à la coopération en écran partagé sur cette console particulière pour maintenir la parité des fonctionnalités sur les deux consoles Xbox Series.

3. Baldur's Gate 3 est-il nominé pour des prix ?

Oui, Baldur's Gate 3 fait partie des nominés pour le prestigieux trophée du Jeu de l'année aux Game Awards.

4. Qu'est-ce qui distingue Baldur's Gate 3 dans le genre RPG ?

Baldur's Gate 3 a été salué pour son gameplay immersif, son scénario captivant et son intégration réussie de l'univers Dungeons & Dragons dans une expérience de jeu vidéo moderne.

