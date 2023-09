Baldur's Gate 3 : une scène de jeu cachée pour la perte d'objets critiques

By

Baldur's Gate 3, le RPG très attendu, a attiré l'attention pour son souci exceptionnel du détail. Les développeurs du jeu, Larian Studios, ont fait un effort supplémentaire pour intégrer les conséquences des actions des joueurs. Pour preuve, une scène de jeu cachée a été découverte pour la perte d'un élément critique de l'intrigue en fin de partie.

Dans l'acte final de Baldur's Gate 3, les joueurs doivent collecter trois Netherstones pour contrôler l'Absolu, un esprit-ruche Mind Flayer amélioré. Bien qu'il n'y ait aucune incitation à perdre ces objets, les joueurs ont la possibilité de les déposer ou de les laisser dans des conteneurs. Cependant, Larian Studios a veillé à ce que les joueurs ne puissent pas utiliser l'action « lancer » sur les Netherstones, les empêchant ainsi de s'en débarrasser facilement.

Un YouTuber nommé BOB_BestOfBugs a trouvé une solution de contournement pour cette limitation. En plaçant une Netherstone dans un conteneur comme une caisse ou un sac, les joueurs pourraient alors se débarrasser de ce conteneur. Cependant, cette action peut potentiellement conduire à une fin de partie. Fait intéressant, les joueurs ont signalé qu’ils n’avaient rencontré la fin du jeu qu’en perdant leur deuxième Netherstone.

La scène de jeu qui suit est une démonstration captivante de conséquences. Le compagnon cérébral Prism du joueur, l'Empereur, le réprimande pour avoir laissé tomber sa chance de victoire. Par la suite, le joueur est rapidement transporté vers le terrain extra-planaire de l'Absolu où lui et son groupe sont transformés en Mind Flayers. Ceci est suivi d'un jeu sur écran avec le texte : « Vous avez succombé à elle, qui fait désormais partie du Grand Dessein… »

Cette scène cachée met en valeur l'attention complexe portée aux détails et le sens de l'humour qui distingue Baldur's Gate 3 des autres RPG. Au lieu de simplement empêcher les joueurs de se débarrasser d'un objet crucial pour l'intrigue, Larian Studios a créé une réponse dynamique à l'auto-sabotage des joueurs. Cela soulève la question de savoir s’il existe davantage de scènes inconnues et de game overs à découvrir, et quelles actions audacieuses les joueurs devront entreprendre pour les découvrir.

Dans l'ensemble, la scène de jeu cachée de Baldur's Gate 3 met en évidence l'engagement du jeu envers l'action des joueurs et son dévouement à la création d'un monde véritablement immersif et réactif.

