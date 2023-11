Baldur's Gate 3 : Un voyage de connexions avec les compagnons

By

Les joueurs du jeu de rôle populaire Baldur's Gate 3 aspirent depuis longtemps à pouvoir faire des câlins à leurs membres préférés du groupe. Bien que le développeur Larian Studios n'ait pas encore répondu à ce souhait, les récentes découvertes de dataminers assidus suggèrent que les câlins pourraient bientôt devenir une réalité dans le jeu.

L'utilisateur de Reddit u/BusinessContent9507 a partagé une capture d'écran de cinématiques mettant en vedette le personnage Shadowheart, un clerc demi-elfe, avec des options de dialogue liées aux câlins. Les lignes révèlent un désir d'affection physique, Shadowheart exprimant sa surprise et sa joie face à l'étreinte. De plus, les options de dialogue après avoir reçu un câlin indiquent que la relation entre les personnages va s'approfondir, avec des expressions d'admiration et de dépendance aux câlins réconfortants.

Fait intéressant, il semble que ces câlins ne se limitent pas aux contextes romantiques. Les réponses de Shadowheart suggèrent qu'elle apprécie les câlins de ses amis et de ses partenaires. Ses mots indiquent que l’impact de ces câlins va au-delà du confort momentané, avec des phrases comme « Cela a frappé » et « Vous pourriez facturer de l’or pour des câlins, vous savez. Ils feraient la queue à l’horizon.

L'attente des câlins dans Baldur's Gate 3 est palpable au sein de la communauté dédiée au jeu. Bien qu'il y ait déjà des câlins dans les cinématiques, de nombreux joueurs aspirent à plus d'opportunités de contact amical. Les commentaires sur les plateformes de médias sociaux expriment le désir de considérer les compagnons comme des amis, surtout dans les moments de désespoir et d’angoisse.

Même si Baldur's Gate 3 continue de se concentrer principalement sur les relations amoureuses, l'inclusion de câlins, même dans une capacité limitée, serait grandement appréciée par la base de joueurs. Le désir de ce petit acte de connexion physique est évident et les joueurs sont prêts à attendre patiemment sa mise en œuvre.

FAQ:

Q : Qu'est-ce que Baldur's Gate 3 ?

R : Baldur's Gate 3 est un jeu vidéo de rôle populaire basé sur le jeu de table Dungeons & Dragons.

Q : Que sont les dataminers ?

R : Les dataminers sont des individus qui recherchent et extraient des informations cachées dans les fichiers du jeu, révélant souvent des détails qui n'ont pas été officiellement annoncés.

Q : Comment les joueurs expriment-ils leur désir de câlins dans le jeu ?

R : Les joueurs se sont exprimés sur les plateformes de réseaux sociaux, exprimant leur désir de pouvoir faire des câlins à leurs compagnons préférés dans Baldur's Gate 3.