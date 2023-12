La ville de Bakersfield reçoit une subvention de 22.5 millions de dollars pour le développement communautaire

Au Bakersfield Senior Center, le bingo du matin a été interrompu pour une annonce importante : la ville de Bakersfield a reçu une subvention de 22.5 millions de dollars dans le cadre du programme Transformative Climate Communities de l'État. La nouvelle a été annoncée par les responsables de la ville réunis au centre pour personnes âgées lundi matin.

La subvention, intitulée « Southeast Strong », est l'un des quatre projets de l'État qui devraient recevoir le même montant de financement. Bien que le montant soit inférieur de 7 millions de dollars à ce que la ville avait demandé, les responsables restent optimistes. La subvention sera soumise au Conseil de croissance stratégique de l'État le 14 décembre pour approbation finale.

Jason Cater, directeur du département de développement économique et communautaire de la ville, a déclaré que la construction devrait prendre entre 18 et 24 mois après une période de consultation et des discussions sur le financement. Bien qu'aucune date de début n'ait été fixée en attendant l'approbation du conseil municipal, la ville espère commencer la construction d'ici l'automne 2024. Les exigences de l'État permettent que la construction commence dès l'été prochain et au plus tard en 2029.

L'argent de la subvention sera utilisé pour financer divers projets le long d'un corridor de 5 miles dans le sud-est de Bakersfield, répondant aux besoins identifiés par les résidents. Ces projets comprennent la construction d'un nouveau Bakersfield Senior Center, des options accrues de logements abordables, la plantation d'arbres au parc Martin Luther King Jr., l'amélioration des transports publics, des jardins communautaires et le pavage du boulevard Martin Luther King Jr..

La pièce maîtresse du nouveau centre pour personnes âgées sera un bâtiment de quatre étages avec 36 logements locatifs subventionnés, des restaurants, des équipements artistiques et de bien-être et des espaces verts partagés. De plus, un centre de covoiturage subventionné sera créé où les personnes âgées pourront louer des véhicules à un tarif abordable.

La subvention soutiendra également l'agrandissement des arrêts d'autobus dans la zone sud-est, créant ainsi des itinéraires plus directs et réduisant les temps de trajet.

La demande de subvention de la ville de Bakersfield a été soumise en août 2021, mais le processus de planification a commencé en 2017. Bakersfield faisait partie des 16 municipalités qui ont déposé des pré-demandes, et seulement six ont finalement soumis des projets répondant aux critères de l'État.

Le programme Transformative Climate Communities vise à réduire la pollution et à lutter contre les impacts climatiques dans les communautés historiquement mal desservies. Selon le système CalEnviroScreen 4.0 de l'État, plusieurs régions de Bakersfield sont admissibles au programme en raison de leurs niveaux élevés de besoins.

La subvention améliorera non seulement le centre pour personnes âgées et ses environs, mais fournira également des ressources et des équipements indispensables à la communauté.

