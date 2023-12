Spores bactériennes : réveiller le système de mémoire génétique

Les spores bactériennes, comme les ours en hibernation, ont la capacité remarquable de rester dormantes pendant de longues périodes, puis de reprendre vie grâce à un système de mémoire génétique extraordinaire. Une étude révolutionnaire menée à l’Université hébraïque de Jérusalem a mis en lumière les stratégies évolutives des spores bactériennes, offrant ainsi des informations précieuses qui pourraient révolutionner des domaines tels que la microbiologie, la biotechnologie et la médecine.

Les spores bactériennes sont la forme de bactérie la plus dormante, présentant une activité métabolique minime et une production réduite d’enzymes. Si les désinfectants chimiques peuvent éliminer les bactéries, ils sont impuissants contre les spores. Seule une stérilisation à haute température et sous pression extrême peut détruire ces structures remarquablement résilientes.

Dirigée par le professeur Sigal Ben Yehuda et son équipe de l’Université hébraïque, la recherche a découvert un aspect fascinant de la dormance bactérienne. L’étude a révélé les mécanismes qui permettent aux spores bactériennes dormantes de maintenir et de réactiver un programme transcriptionnel de longue durée, préservant ainsi efficacement un plan d’informations génétiques pendant des années de dormance. Cette découverte améliore non seulement notre compréhension de la survie bactérienne dans des conditions difficiles, mais a également des implications considérables pour diverses disciplines scientifiques et médicales.

Les spores servent de mécanisme de survie naturel contre des conditions défavorables, faisant des spores bactériennes l'une des formes cellulaires les plus durables sur Terre. Ils peuvent être réanimés après des millions d'années d'inactivité, comme en témoigne leur réanimation à partir d'ambre vieux de 25 à 40 millions d'années et même d'un cristal de sel primaire vieux de 250 millions d'années.

L'étude, récemment publiée dans la revue Molecular Cell, a révélé l'existence d'un domaine chromosomique central au sein des spores dormantes. Ce domaine abrite l'ARN polymérase centrale (RNAP), qui reste liée à des régions promotrices intergéniques spécifiques pendant la dormance. Ces régions exercent un contrôle sur les gènes essentiels aux fonctions cellulaires cruciales, notamment la production d’ARN et de protéines.

À la sortie de la dormance, l’ARN polymérase à l’intérieur de ces spores initie rapidement la copie des instructions génétiques vitales et recrute les composants nécessaires à l’activation de l’expression génique. Ce processus a également été observé chez des bactéries pathogènes qui forment des spores, ce qui suggère une stratégie commune parmi divers organismes pour réinitialiser leurs fonctions après une période de dormance.

L’étude a en outre souligné le rôle vital des protéines compactant l’ADN des spores dans ce processus. Les mutants dépourvus de ces protéines présentaient une localisation dispersée de l'ARN polymérase, conduisant à une expression génique désorganisée pendant la germination. Cela met en évidence l’importance de maintenir une structure chromosomique appropriée pour préserver le programme transcriptionnel crucial pour la renaissance des spores.

Le professeur Ben Yehuda a noté que la recherche implique que la structure du chromosome de la spore est conçue pour préserver un modèle d'activité génique, avec l'ARN polymérase en pause en mode veille, prête à reprendre l'expression génique lorsque des conditions favorables à la renaissance se présenteront. Ce mécanisme peut aller au-delà des bactéries et fournir des informations précieuses sur le maintien des plans d’activité des gènes dans divers organismes qui entrent dans des stades de vie dormants.

QFP

Que sont les spores bactériennes ?

Les spores bactériennes sont une forme hautement dormante de bactéries qui encapsulent le matériel génétique et les composants essentiels de l'organisme, leur permettant de rester inactives pendant de longues périodes jusqu'à ce que des conditions favorables à la germination se présentent.

Combien de temps les spores bactériennes peuvent-elles rester dormantes ?

Les spores bactériennes font partie des formes cellulaires les plus anciennes sur Terre, capables de renaître après des millions d’années d’inactivité.

Quelle est l’importance de l’étude récente sur les spores bactériennes ?

L'étude fournit des informations cruciales sur les mécanismes qui permettent aux spores de conserver et d'activer leur information génétique pendant la dormance. Ces connaissances ont des implications dans divers domaines scientifiques et médicaux, notamment le contrôle des agents pathogènes, l’amélioration de la biotechnologie et la compréhension des états de dormance de différents organismes.

Quel rôle jouent les protéines compactant l’ADN des spores dans la renaissance des spores ?

Les protéines compactant l’ADN des spores jouent un rôle central dans le maintien de la structure chromosomique appropriée pendant la dormance. Les mutants dépourvus de ces protéines ont connu une expression génique désorganisée pendant la germination, soulignant leur importance dans la préservation du programme transcriptionnel crucial pour la renaissance des spores.

Cette recherche a-t-elle des implications plus larges ?

Oui, la recherche suggère que les mécanismes régissant la préservation de l’activité des gènes pendant la dormance pourraient s’étendre au-delà des bactéries, offrant ainsi des informations précieuses sur le maintien de plans d’activité génétique durables dans divers organismes qui passent par des étapes de vie dormantes.