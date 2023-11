Terre légendaire de Punt : retracer le commerce de l'Égypte ancienne avec les babouins

Les anciens Égyptiens étaient fascinés par les babouins, les associant souvent aux dieux Babi et Thot. Ces singes étaient gardés en captivité, leurs incisives pointues étant retirées pour réduire le danger qu'ils représentaient. De plus, les babouins étaient couramment momifiés comme offrandes aux dieux, malgré leur absence dans la faune naturelle égyptienne. L'origine de ces babouins est restée un mystère, les récits sur leurs origines provenant du mythique pays de Pount.

Dans une étude récente, des scientifiques ont utilisé l’analyse de l’ADN pour faire la lumière sur les routes commerciales empruntées par les anciens Égyptiens pour acquérir des babouins. La recherche, dirigée par la généticienne Gisela Kopp de l'Université de Constance, en Allemagne, a réussi à extraire l'ADN d'un babouin momifié datant de la période comprise entre 800 et 540 avant JC. En comparant cet ADN à celui de babouins de régions connues, les chercheurs ont déterminé que ces babouins sont originaires de l'Érythrée côtière moderne.

Les documents historiques faisaient référence à un endroit appelé Adulis qui servait de plaque tournante commerciale pour les marchands égyptiens vers 300 avant JC. Il était connu comme un centre de commerce d'animaux exotiques, renforçant les preuves du commerce entre les anciens Égyptiens et le pays de Pount. Les résultats de cette nouvelle étude suggèrent qu’Adulis et Punt pourraient n’être qu’une seule et même personne, renforçant ainsi le lien entre les deux régions.

Bien que cette étude fournisse des informations précieuses sur les routes commerciales de l’Égypte ancienne, les chercheurs reconnaissent que des échantillonnages et des analyses plus approfondis sont nécessaires pour une compréhension globale. Étant donné que cette étude représente l’une des premières recherches sur l’ADN ancien d’un primate non humain, les études futures sur d’autres espèces pourraient en révéler davantage sur la diversité des importations égyptiennes anciennes et leur impact sur la biodiversité locale.

Questions fréquemment posées:

Q : Pourquoi les babouins étaient-ils momifiés par les anciens Égyptiens ?

R : Les anciens Égyptiens momifiaient les babouins comme offrandes aux dieux, particulièrement associés à Babi et Thot.

Q : D’où venaient les babouins dans l’Égypte ancienne ?

R : Les babouins n’étaient pas naturellement présents en Égypte. L’analyse ADN suggère qu’ils provenaient de la région côtière actuelle de l’Érythrée.

Q : Que suggèrent les résultats de cette étude sur le pays de Pount ?

R : L'étude indique qu'Adulis, un port de commerce mentionné dans les documents historiques, pourrait être situé dans la même région que le légendaire pays de Pount.

Q : Des recherches plus approfondies sur le commerce égyptien antique sont-elles prévues ?

R : L'équipe de recherche a l'intention de procéder à des échantillonnages et à des analyses supplémentaires pour recueillir davantage de données sur les origines des babouins et les routes commerciales. Cette étude représente l’une des premières investigations utilisant l’analyse de l’ADN ancien sur un primate non humain.