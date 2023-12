La carte de recrue de Babe Ruth de 1914 établit de nouveaux records dans les enchères de souvenirs

Lors d'une récente vente aux enchères en ligne, la carte de recrue du Baltimore News de 1914 de Babe Ruth a atteint la somme incroyable de 7.2 millions de dollars, prime d'achat comprise. Cette vente marque une réalisation importante dans l'industrie des souvenirs sportifs, cimentant l'héritage durable de Ruth plus de 75 ans après sa mort.

Selon Brian Dwyer, président de Robert Edward Auctions, la rareté et la provenance de la carte contribuent à son immense valeur. Avec seulement 10 exemplaires connus, la carte de recrue Babe Ruth est considérée comme l'une des plus importantes de l'histoire du baseball.

Cette vente aux enchères a brisé les records précédents, ce qui en fait l'objet le plus cher jamais vendu lié au joueur légendaire. Elle a également atteint le troisième prix le plus élevé jamais payé pour une carte de sport, se rapprochant du deuxième chiffre le plus élevé de 7.25 millions de dollars pour une carte T206 Sweet Caporal Honus Wagner vendue aux enchères en août 2022. Cependant, elle n'a pas atteint le record établi par un Carte Topps Mickey Mantle de 1952, vendue pour 12.6 millions de dollars plus tôt cette année.

La valeur historique de la carte de recrue du Baltimore News de 1914 réside non seulement dans le statut de Babe Ruth en tant qu'icône du baseball, mais également dans son lien avec une époque révolue. La carte faisait partie d'un ensemble comportant des images de joueurs au recto et les horaires des équipes au verso. Il est particulièrement remarquable que Ruth soit capturée dans cet ensemble au cours de ses premières années avec les Red Sox de Boston, car il avait déjà pris de l'importance à l'âge de 19 ans. Les cartes auraient été distribuées sous forme d'encart gratuit dans le journal Baltimore News. .

Avant la vente aux enchères, la carte était exposée au lieu de naissance et au musée Babe Ruth à Baltimore depuis 1998. Lors de sa précédente vente en juin 2021, elle avait été vendue à un collectionneur privé en Floride pour 6 millions de dollars.

Cette vente marquait le point culminant de la vente d'automne de Robert Edward Auctions, qui avait généré des chiffres records. Avec un total de 93,151 22.1 offres émanant d'un nombre record d'enchérisseurs, la maison de vente aux enchères a réalisé plus de 30 millions de dollars de ventes, son plus haut niveau en XNUMX ans d'activité. Cette participation impressionnante indique que le marché des objets de collection sportifs continue de prospérer.

