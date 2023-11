Les premières migrations aviaires révélées dans d’anciennes traces d’oiseaux australiens

Melissa Lowery, de l'Université Monash en Australie, a fait une découverte remarquable en 2020. Des traces fossilisées trouvées dans le sud de l'Australie témoignent des premières migrations aviaires remontant à plus de 120 millions d'années. Ces traces, décrites dans une étude récente publiée dans PLOS One, révèlent la présence d'oiseaux préhistoriques, ce qui en fait les plus anciennes empreintes d'oiseaux jamais trouvées en Australie.

Distinguer les traces d'oiseaux de celles faites par de petits dinosaures non aviaires n'est pas une tâche facile. Après tout, les oiseaux sont des dinosaures et ont généralement des empreintes de quatre doigts, tout comme leurs parents dinosaures. Cependant, certaines caractéristiques aident les chercheurs à différencier les deux. Les traces d'oiseaux trouvées en Australie répondent à ces critères, avec des empreintes petites, fines et à trois doigts qui dépassent quatre-vingt-dix degrés.

Ce qui rend ces pistes encore plus intrigantes, c'est leur emplacement. Au moment où les empreintes ont été tracées, l’Australie était plus au sud et reliée à l’Antarctique. L'environnement polaire était froid et sombre pendant une grande partie de l'année, mais les traces montrent que diverses espèces d'oiseaux ont visité la région à plusieurs reprises. Les chercheurs pensent que les oiseaux étaient probablement attirés par les plaines inondables des rivières pendant les étés polaires, lorsque les insectes et les invertébrés étaient abondants.

Semblables aux oiseaux migrateurs modernes, ces aviaires du Crétacé voyageaient probablement à la recherche de nourriture. Les rochers contiennent également des terriers créés par de petites créatures qui vivaient le long du rivage, ce qui conforte l'idée que les oiseaux se rendaient pendant une saison de ressources abondantes.

Bien que davantage de preuves soient nécessaires pour confirmer les migrations saisonnières de ces oiseaux anciens, les découvertes actuelles sont convaincantes. Le fait que ces traces fossiles soient antérieures à tout autre fossile d’oiseau trouvé en Australie ou dans l’antarctique ancien est significatif. Ces traces fournissent des informations précieuses sur la façon dont les oiseaux pouvaient prospérer dans les environnements polaires à l’époque des dinosaures.

FAQ:

Q : Quelle est l’importance des traces d’oiseaux fossilisés trouvées dans le sud de l’Australie ?

R : Les traces sont les plus anciennes empreintes d'oiseaux jamais découvertes en Australie et donnent un aperçu des premières migrations aviaires.

Q : Comment les chercheurs ont-ils pu faire la différence entre les traces d’oiseaux et les traces de dinosaures non aviaires ?

R : Les traces d’oiseaux sont généralement plus petites, plus minces et comportent trois doigts porteurs qui forment de grands angles dépassant quatre-vingt-dix degrés.

Q : Pourquoi les anciens oiseaux visitaient-ils probablement la région ?

R : Ils étaient probablement attirés par les plaines inondables des rivières pendant les étés polaires, lorsque les insectes et les invertébrés étaient abondants.

Q : Que nous apprend cette découverte sur les oiseaux à l’ère des dinosaures ?

R : Cela montre que les oiseaux étaient capables de prospérer dans les environnements polaires au cours de cette période.