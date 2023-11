Les traces d’oiseaux anciens en Australie remettent en question la répartition des lève-tôt

Une étude récente a révélé que les lève-tôt étaient capables de prospérer dans les environnements polaires du sud il y a déjà 120 millions d'années. Cette découverte, publiée dans la revue en libre accès PLOS ONE par Anthony Martin de l'Université Emory et son équipe, met en lumière la répartition des lève-tôt et présente de nouvelles informations sur leur capacité à s'adapter à différents écosystèmes.

Dans le passé, les paléontologues ont eu du mal à trouver des preuves de lève-tôt sur les continents du sud. Cependant, les chercheurs à l'origine de cette étude ont découvert une série d'empreintes d'oiseaux datant du Crétacé inférieur dans la formation Wonthaggi de Victoria, en Australie. Ces 27 empreintes présentent des caractéristiques pouvant être attribuées aux oiseaux et indiquent la présence de diverses espèces d'oiseaux, dont certaines des plus grandes connues du Crétacé.

Ce qui est particulièrement remarquable, c'est que ces empreintes constituent la plus ancienne preuve connue d'oiseaux vivant en Australie et dans d'autres régions de l'ancien Gondwana. Les traces représentent également la plus ancienne preuve d’oiseaux prospérant dans d’anciens environnements polaires. Cela remet en question les hypothèses antérieures sur la répartition des lève-tôt et suggère qu'ils pourraient avoir été plus abondants dans les régions du sud qu'on ne le pensait auparavant.

Les chercheurs suggèrent que ces oiseaux pourraient avoir visité la région de façon saisonnière, potentiellement dans le cadre d'une route migratoire. Cette découverte soulève des questions sur la façon dont les lève-tôt se sont dispersés à travers différentes masses continentales et biomes et souligne la nécessité d'une exploration plus approfondie des masses continentales du Gondwana à la recherche de fossiles supplémentaires de lève-tôt.

"Nous sommes très heureux de documenter qu'une variété d'oiseaux vivaient dans l'Australie polaire au début du Crétacé", déclarent les auteurs. "Mais nous espérons également que notre découverte de traces de fossiles inspirera d'autres chercheurs à rechercher et à trouver davantage de traces d'oiseaux du Crétacé inférieur ailleurs dans l'hémisphère sud."

Cette étude élargit non seulement notre compréhension de l’histoire évolutive des oiseaux, mais souligne également l’importance des traces fossiles dans la révélation d’informations cruciales sur les écosystèmes anciens et les comportements animaux.

