De nouvelles preuves révèlent les empreintes d’oiseaux les plus anciennes de l’hémisphère sud

Melissa Lowery, une chasseuse de fossiles bénévole, a fait une découverte remarquable sur la côte sud de l'Australie. En cherchant des fossiles de dinosaures, elle est tombée sur ce qui est désormais considéré comme la plus ancienne preuve connue d'oiseaux anciens dans l'hémisphère sud : des empreintes de pas qui ont duré entre 120 et 128 millions d'années.

Initialement confondue avec des traces de dinosaures, Lowery a envoyé des photos de sa découverte au paléontologue Prof Anthony Martin de l'Université Emory. Intrigué, Martin a visité le site près d'Inverloch, dans l'État de Victoria, et a rapidement été convaincu que les traces étaient en réalité des empreintes d'oiseaux. Cette révélation passionnante a ravi Lowery, elle-même une fervente ornithologue amateur.

Avec trois orteils orientés vers l’avant largement écartés selon un angle supérieur à 90 degrés, des griffes acérées et certaines avec une griffe percheuse distinctive, les empreintes appartenaient sans équivoque à des oiseaux. Ces anciens oiseaux étaient probablement de taille similaire aux hérons ou aux huîtriers d’aujourd’hui.

Les preuves suggèrent que ces oiseaux ont migré vers la région, alors située près du pôle sud et d’une partie du supercontinent du Gondwana qui comprenait l’Antarctique. Leur présence représente la première preuve connue de la présence d'oiseaux en Australie, dans l'hémisphère sud et sur l'ancien continent du Gondwana. Cette découverte met en lumière l’époque à laquelle les oiseaux sont arrivés pour la première fois dans cette partie du monde et fournit des informations précieuses sur l’évolution aviaire.

La preuve la plus ancienne de la présence d'oiseaux en Australie était un os fossilisé datant de 105 millions d'années, découvert à proximité de ce site. Il est intéressant de noter que le premier fossile de dinosaure australien a également été découvert ici en 1903.

Bien que les empreintes ne soient visibles qu'à marée basse et vulnérables à l'érosion, les chercheurs ont documenté les traces au moyen de photographies et de moulages. Au fil du temps, ces empreintes anciennes disparaîtront au profit des marées quotidiennes, ce qui souligne l’importance de les préserver et de les étudier tant qu’elles subsistent.

L'étude menée par des scientifiques des musées Victoria, de l'université Monash et de l'université de technologie de Swinburne souligne l'importance des empreintes dans la compréhension des écosystèmes préhistoriques. En examinant les empreintes de dinosaures et d'oiseaux sur le même site, les chercheurs ont obtenu des preuves précieuses de la vie contemporaine de ces deux groupes dans une région polaire du Gondwana.

L’histoire fascinante de ces empreintes d’oiseaux fournit une preuve supplémentaire de l’incroyable diversité de la vie qui habitait notre planète il y a des millions d’années. Cette découverte remarquable enrichit notre compréhension de l'évolution aviaire et souligne la nécessité de continuer à explorer et à protéger les sites qui détiennent les clés du passé de notre planète.

FAQ:

Q : Qu’est-ce que Melissa Lowery a découvert ? R : Melissa Lowery a découvert les plus anciennes preuves connues d'oiseaux anciens dans l'hémisphère sud : des empreintes de pas qui ont survécu entre 120 millions et 128 millions d'années. Q : Comment ces empreintes ont-elles été initialement identifiées et pourquoi étaient-elles importantes ? R : Ces empreintes ont été initialement confondues avec des empreintes de dinosaures, mais après un examen plus approfondi par les scientifiques, elles ont été identifiées comme des empreintes d'oiseaux. Cette découverte est importante car elle donne un aperçu de la date d’arrivée des oiseaux en Australie et dans l’hémisphère sud. Q : Quelles sont les caractéristiques qui distinguent ces empreintes des traces d'oiseaux ? R : Les empreintes de pas ont trois orteils largement écartés orientés vers l’avant et formant un angle supérieur à 90 degrés, avec des griffes acérées et certaines avec une griffe distinctive pour se percher. Q : Quelle est l’importance de trouver des empreintes de dinosaures et d’oiseaux sur le même site ? R : La coexistence d'empreintes de dinosaures et d'oiseaux sur le même site fournit la preuve que ces deux groupes vivaient simultanément dans une région polaire de l'ancien continent du Gondwana. Q : Que révèle cette découverte sur l’évolution aviaire ? R : La découverte de ces anciennes empreintes d'oiseaux met en lumière l'histoire évolutive des oiseaux et leurs schémas de migration. Cela souligne également la nécessité de préserver et d’étudier ces sites pour approfondir notre compréhension des écosystèmes préhistoriques.