Les plans de rénovation du parc Dyess excluent la caserne de pompiers historique

Dans une prochaine décision des commissaires d'Augusta, les plans de rénovation du parc Dyess devraient être approuvés. Cependant, ces plans n'incluent pas la préservation d'une caserne de pompiers vieille de 130 ans qui se trouve sur le site depuis les années 1890.

Le bâtiment est resté fermé ces cinq dernières années pour des raisons de sécurité, et le coût de sa rénovation fait l'objet de débats intenses de la part des commissaires. Beaucoup se demandent si les dépenses et les efforts en valent la peine.

George Bush, le président d'Historic Augusta, plaide pour la préservation de la caserne de pompiers. Selon Bush, il n’y a aucune raison pour que le bâtiment ne puisse pas être rénové en même temps que le reste du parc. Son organisation a exploré la possibilité de le commercialiser auprès de parties privées intéressées par la réhabilitation de la structure historique et son retour à l'assiette fiscale. Contrairement à la croyance selon laquelle la caserne de pompiers est irréparable, Bush affirme qu’aucune preuve ne suggère son état irrécupérable. Il affirme que cibler la démolition du bâtiment semble tout à fait gênant pour les plans actuels du parc.

Avec une histoire riche en tant que l'une des plus anciennes casernes de pompiers fonctionnelles de Géorgie, la caserne a récemment servi de centre communautaire à Dyess Park. Certains commissaires soutiennent que démolir le bâtiment et recommencer à neuf serait une approche plus rentable.

Cependant, Bush s'oppose à ce point de vue, soulignant le caractère écologique de la rénovation d'une structure existante. En utilisant les matériaux d'origine du bâtiment, le besoin de ressources supplémentaires, telles que l'abattage d'arbres pour de nouvelles poutres, est évité. De plus, il souligne l'importance de préserver la valeur architecturale et historique que possède la caserne de pompiers.

Alors que les plans de rénovation de Dyess Park comprennent de nouveaux terrains de basket-ball, des terrains de pickleball et une pataugeoire, le sort de la caserne de pompiers reste incertain. La décision finale sera déterminée par les commissaires par vote lors de leur réunion mardi à 2 heures.

