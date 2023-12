La ville de Columbus réalise un audit interne du service financier

Le conseil municipal de Columbus a récemment réalisé un audit interne du service des finances, révélant certaines conclusions préoccupantes. L'audit, lancé en juillet, visait à évaluer les transactions et processus financiers au sein du département. Après cinq mois d'enquête, le rapport d'audit a révélé des écarts importants et des pratiques douteuses.

L'une des découvertes les plus alarmantes de l'audit a été la présence de chèques non traités remontant à 2006. Les propriétaires d'entreprises qui ont soumis des chèques pour renouveler leur licence ont constaté que les paiements n'avaient jamais été déposés à la banque. Beaucoup de ces chèques étaient considérés comme périmés et avaient été oubliés au fil des années. Non seulement cela s’appliquait aux licences commerciales, mais d’autres domaines tels que la propriété de prêteurs sur gages étaient également touchés.

Les membres du conseil municipal ont été choqués par les conclusions, les décrivant comme un grave cas de négligence. L'enquête a soulevé des inquiétudes quant à la responsabilité et aux contrôles internes au sein du ministère des Finances. Il est clair qu’une personne ou un groupe d’individus peut être tenu responsable de ces oublis.

Cependant, la directrice des finances, Angelica Alexander, a contesté certaines des affirmations formulées lors de l'audit. Elle n'était pas d'accord avec le montant déclaré des fonds non recouvrés, déclarant qu'il était indiqué de manière inexacte comme étant de 45.1 millions de dollars. Selon Alexander, un chiffre plus précis serait de 2.5 millions de dollars. Elle a fait valoir que toutes les transactions avaient été cataloguées et que le compte bancaire de la ville reflétait le montant approprié en espèces.

Les points de vue contradictoires entre l'auditeur interne et le directeur des finances soulèvent d'autres questions sur l'exactitude des registres financiers et l'efficacité des processus du service financier.

La réalisation de cet audit interne met en évidence la nécessité d'une transparence accrue et d'une gestion financière améliorée au sein de la ville de Columbus. Les résultats devraient servir de signal d'alarme pour que l'administration s'attaque rapidement à ces problèmes afin de garantir l'intégrité du ministère des Finances et de regagner la confiance du public.

