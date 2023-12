L'audit de Buffalo révèle un possible problème de paiement des loyers à la marina du bassin Erie

Un audit récent mené par le bureau du contrôleur de Buffalo a soulevé d'importantes questions concernant les paiements de loyer effectués par Smith Boys, l'exploitant actuel de la marina du bassin Erie. Bien que l'audit affirme que Smith Boys n'a pas honoré ses paiements de loyer depuis neuf saisons, les responsables de la ville ont suggéré qu'il pourrait y avoir plus à raconter.

Selon l'audit, Smith Boys n'a payé qu'un loyer minimum de 1 $ comme convenu et n'a effectué aucun paiement supplémentaire de 20 pour cent sur les bénéfices nets dépassant 80,000 900,000 $. L'audit estime que l'organisation génère environ XNUMX XNUMX $ de revenus par saison.

Cependant, un porte-parole de la ville a souligné que l'audit ne tient pas compte des dépenses de Smith Boys et précise que le seuil de 80,000 XNUMX $ n'a été atteint que dans deux des neuf années examinées. De plus, la vérification indique que le ministère des Travaux publics de la ville n'a pas fourni les documents nécessaires pour vérifier si les paiements de loyer corrects ont été reçus.

Le conseiller Mitch Nowakowski a exprimé son désir de recueillir plus d'informations sur la situation et de travailler à récupérer tout paiement impayé. Il souligne l'importance du rôle du contrôleur pour garantir que la ville et les Smith Boys remplissent leurs obligations respectives. De plus, Nowakowski reconnaît les plaintes antérieures des détenteurs de bordereaux de la marina concernant les Smith Boys.

News 4 a tenté de contacter Smith Boys pour obtenir des commentaires, mais n'a pas reçu de réponse au moment de la rédaction.

Dans l'ensemble, les constatations de l'audit présentent un problème potentiel concernant le paiement des loyers à la marina du bassin Erie. Les fonctionnaires municipaux et les membres du conseil sont déterminés à résoudre ce problème et à assurer la transparence et la responsabilité dans l'exploitation de la marina.