Audi dévoile l'édition finale exclusive du coupé R8 au Japon

Audi a surpris les passionnés d'automobile avec le lancement d'une édition finale spéciale de son coupé R8 au Japon. Avec seulement huit unités disponibles à la vente, ce modèle en édition limitée offre des performances et un style améliorés par rapport à ses prédécesseurs.

L'Audi R8 Coupe Japan Final Edition présente un extérieur blanc Ibis mat saisissant, complété par des roues de 20 pouces dotées de rayons en bronze mat polis pour ressembler à de l'or. En plus du design accrocheur, les freins en céramique de la voiture sont accentués par des étriers rouges. Les composants en fibre de carbone, notamment les coques de rétroviseurs, la lèvre du spoiler avant et les lames latérales, contribuent à la structure légère globale. De plus, l’aileron arrière, le diffuseur et les jupes latérales ont également subi le même traitement.

À l’intérieur de l’habitacle, Audi a créé un environnement luxueux et axé sur le conducteur. Le thème bicolore noir et blanc albâtre crée une esthétique élégante, tandis que le cuir Nappa enveloppe les sièges. Le ciel de toit et la zone derrière les sièges sont recouverts d'Alcantara, ajoutant une touche de sophistication supplémentaire. Pour souligner l'exclusivité du modèle, la garniture de seuil de porte affiche une désignation unique indiquant son statut d'édition finale.

Les clients qui achètent cette R8 Coupé en édition limitée recevront également une plaque commémorative comportant le numéro d'identification du véhicule (VIN), augmentant encore sa valeur de collection.

Si cette édition finale du coupé R8 présente une offre remarquable, elle marque également la fin potentielle d'une époque pour les voitures de sport Audi. Le retrait de la R8 suit les traces de l'arrêt de l'Audi TT. Néanmoins, Audi a fait allusion à la possibilité de faire revivre ces plaques signalétiques emblématiques à l’avenir sous forme de modèles entièrement électriques. Cependant, les passionnés devront attendre patiemment le retour potentiel de ces voitures de sport tant appréciées.