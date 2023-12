Nouvelles preuves présentées dans le procès RICO du Young Slime Life Gang et du rappeur Young Thug

By

Dans le cadre d'un développement récent du procès RICO impliquant le gang de rue criminel présumé Young Slime Life et le rappeur Young Thug, de nouveaux témoignages et preuves ont mis en lumière un trafic de drogue infiltré qui a eu lieu en 2020. Les témoignages des forces de l'ordre ont révélé qu'un membre de le gang YSL, Derontae Bebee, connu sous le nom de Bee, avait vendu pour 20 $ de marijuana à un agent infiltré dans une station-service de Cleveland Avenue.

L'agent infiltré a détaillé la transaction, déclarant que Bebee avait roulé la marijuana dans un billet de loterie avant de le remettre. Cette information est apparue dans le cadre du dossier du parquet contre le gang YSL, accusé de vendre de la drogue depuis la station-service.

Il convient de noter que Bebee, qui a conclu un accord de plaidoyer le mois dernier, ne fait pas partie des six accusés actuellement jugés, dont Young Thug. Ce procès marque un moment important dans la procédure judiciaire, car l'accusation vise à prouver les activités criminelles présumées du gang YSL et leur association avec le célèbre rappeur.

À l'avenir, les témoignages au procès devraient se poursuivre, le prochain témoin étant un policier de Brookhaven qui a effectué un contrôle routier menant à l'arrestation de Young Thug, dont le vrai nom est Jeffery Williams.

Ces développements récents renforcent la gravité des allégations portées contre Young Thug et son association présumée avec le gang Young Slime Life. Au fur et à mesure que le procès avance, il reste à voir quel impact ces nouvelles preuves auront sur le résultat et si elles impliqueront davantage Young Thug dans les activités criminelles du gang.