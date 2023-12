Protégez-vous des escroqueries pendant les fêtes : le procureur général émet un avertissement

La procureure générale Michelle Henry avertit les résidents de Pennsylvanie d'être en état d'alerte maximale contre les escroqueries au cours de la prochaine période des fêtes. À l’approche des fêtes de fin d’année, les fraudeurs trouvent de nouvelles façons d’exploiter des individus sans méfiance. Le procureur général met en évidence sept escroqueries courantes et fournit des conseils essentiels pour éviter d’en être victime.

L'une des escroqueries les plus répandues est le phishing par courrier électronique et par SMS, dans lequel des individus reçoivent des messages frauduleux les invitant à divulguer des informations personnelles sur un faux site Web. Ces messages se présentent souvent comme des confirmations de commande émanant de compagnies maritimes ou de détaillants. Pour vous protéger, soyez prudent et ne fournissez aucun détail sensible à moins d'être certain de la source.

Une autre arnaque concerne le vol de livraison, qui se produit lorsque les colis sont laissés sans surveillance au domicile des destinataires. Le procureur général Henry conseille d'établir une relation de confiance avec un voisin qui peut retenir les livraisons jusqu'à ce que vous soyez disponible pour les recevoir.

L’écrémage des cartes de crédit constitue une autre menace majeure. Les fraudeurs utilisent des « skimmers » pour extraire des informations sur les cartes de crédit et de débit dans les distributeurs automatiques, les stations-service et les kiosques de paiement. Pensez à utiliser des applications de paiement sur votre smartphone comme alternative plus sûre. En l’absence de smartphone, surveillez attentivement vos relevés bancaires et vos transactions pour détecter toute activité suspecte.

L'amour ne devrait pas vous coûter cher financièrement, mais les escroqueries amoureuses continuent de victimiser des individus sans méfiance. Les fraudeurs créent ce qui semble être une véritable relation et demandent ensuite de l'argent pour des billets d'avion, des frais de douane ou des visas. Méfiez-vous de toute personne demandant de l’argent et vérifiez l’authenticité de tout transfert d’argent supposé.

Les escroqueries liées à la vente d'animaux de compagnie en ligne, les publicités pop-up et les offres sur les marchés sont également répandues pendant la période des fêtes. Les fraudeurs se font passer pour des vendeurs légitimes, facturant des prix exorbitants pour les animaux de compagnie ou offrant de faux prix. Recherchez et vérifiez toujours la légitimité des vendeurs en ligne avant d’effectuer un achat.

Pour vous protéger, le procureur général Henry recommande de configurer des alertes par e-mail ou par SMS avec votre société de carte de crédit ou votre banque pour détecter rapidement toute activité frauduleuse. Mettez régulièrement à jour le logiciel de sécurité de votre ordinateur et exécutez des analyses antivirus pour prévenir les infections par des logiciels malveillants. De plus, évitez d’effectuer des paiements avec des cartes-cadeaux prépayées, CashApp, Venmo ou par virement bancaire. Optez pour les cartes de crédit, qui offrent une meilleure protection contre les transactions frauduleuses.

N'oubliez pas de toujours faire preuve de prudence lorsque vous traitez des e-mails suspects, des publicités sur les réseaux sociaux ou des messages texte contenant des hyperliens. Au lieu de cliquer sur ces liens, visitez directement le site officiel du magasin pour garantir une expérience d'achat sécurisée.

If you suspect you have fallen victim to a scam, promptly file a police report and lodge a complaint with the Pennsylvania Office of Attorney General. They can be reached through their website, via email at [email protected], or by calling 1-800-441-2555.

Restez vigilant et protégez-vous des arnaques des fêtes cette saison !