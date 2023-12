By

Aujourd’hui, l’éditeur Focus Entertainment et le développeur Mundfish ont annoncé la date de sortie du très attendu deuxième DLC pour Atomic Heart. Intitulé « Trapped Limbo », le DLC devrait être lancé le 6 février 2024.

Poursuivant l'histoire du jeu principal et du premier DLC, "Annihilation Instinct", Trapped Limbo explore une fin différente tout en se déroulant immédiatement après les événements du jeu principal. Les joueurs auront l'opportunité de voyager dans les profondeurs de l'esprit de P-3, de l'aider à naviguer sur des plateformes difficiles et à découvrir les secrets de son passé et du monde des Limbes.

Pour accompagner l'annonce de la date de sortie, Focus Entertainment a également dévoilé une nouvelle bande-annonce présentant le gameplay passionnant et le monde immersif qui attend les joueurs de Trapped Limbo. (Lien vers la bande-annonce)

Les fans attendant avec impatience le prochain DLC Atomic Heart attendaient cette annonce depuis la sortie de la bande-annonce lors du Tokyo Game Show 2023. Le DLC Trapped Limbo sera disponible pour ceux qui ont acheté l'Atomic Pass, ainsi que pour les joueurs possédant le Gold. ou éditions Premium d’Atomic Heart.

Atomic Heart a été largement salué pour son cadre unique inspiré de l'atompunk et sa capacité à captiver les joueurs avec sa narration imaginative. IGN a salué le jeu comme une "tentative très imaginative de reprendre là où BioShock s'est arrêté". Avec Trapped Limbo, les joueurs peuvent s’attendre à la poursuite de la même qualité et de l’expérience immersive qui ont rendu le jeu principal si apprécié.

Alors que nous attendons avec impatience la sortie de Trapped Limbo, n'oubliez pas de marquer vos calendriers pour le 6 février 2024. Le voyage dans l'esprit de P-3 et les mystères des Limbo vous attendent, promettant une aventure inoubliable pour les fans d'Atomic Heart.