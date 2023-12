Une tempête hivernale imminente apportera des conditions météorologiques instables au Michigan

Une tempête hivernale devrait toucher le Michigan dans les prochains jours, entraînant un changement important des conditions météorologiques. Bien qu’il ne s’agisse pas d’une tempête historique, elle marquera néanmoins un changement notable par rapport aux températures anormalement chaudes connues récemment dans l’État.

Le système de tempêtes, connu sous le nom de « fleuve atmosphérique », est une série de tempêtes provenant de l’océan Pacifique. Actuellement, il frappe le nord-ouest du Pacifique avec de fortes pluies et provoque des inondations dans la région. Les images satellite montrent clairement le parcours de ce fleuve atmosphérique, qui s’étend du nord-ouest du Pacifique jusqu’à Hawaï.

Pour le Michigan, la tempête devrait arriver samedi et durer jusqu'à dimanche, selon les modèles les plus précis. Les précipitations devraient commencer sous forme de pluie, mais à mesure que la tempête se renforce et se déplace vers le nord-est du Canada, l'air plus froid la transformera en neige d'ici dimanche soir.

Le bas Michigan connaîtra probablement de la pluie du samedi après-midi jusqu'à samedi soir et dimanche, avec seulement une brève période d'averses de neige dimanche soir et lundi matin. Les accumulations ne devraient pas être importantes, sauf dans certaines régions du nord-ouest du Lower Michigan, où quelques centimètres de neige supplémentaires pourraient être possibles.

En plus des précipitations, la tempête apportera également des vents violents dans la région. Des rafales de 40 à 50 mph ont été prévues, en particulier lorsque le vent souffle du nord-ouest. Ces fortes rafales devraient se produire dimanche après-midi et dans la nuit.

Les déplacements pourraient être affectés par le changement brusque des conditions météorologiques, notamment lors de la transition de la pluie à la neige. Les surfaces routières peuvent devenir verglacées, ce qui présente des risques potentiels pour les conducteurs. Il est important de se tenir au courant des dernières prévisions météorologiques et de faire preuve de prudence si vous voyagez pendant cette période.

La bonne nouvelle est que la tempête devrait se déplacer rapidement et ses effets diminuer après midi lundi. Les quantités totales de précipitations seront probablement significatives pour cette période de l’année, allant d’un demi-pouce à un pouce et demi. En ce qui concerne les chutes de neige, quelques centimètres sont possibles dans la majeure partie du bas Michigan, tandis que les régions du nord-ouest pourraient en voir un peu plus.

En résumé, le Michigan devrait se préparer à des conditions météorologiques instables ce week-end, alors qu'une tempête hivernale entraîne un passage des températures chaudes aux températures froides, ainsi que des précipitations constantes. Bien qu'il ne s'agisse pas d'un événement majeur, il convient de rester informé et de prendre les précautions nécessaires, notamment lors du passage de la pluie à la neige et lorsque des vents forts sont attendus.

