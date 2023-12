Découvrez des secrets énigmatiques et naviguez dans l'univers bizarre d'Atlas Wept

Résumé : Embarquez pour une aventure palpitante à travers le monde déroutant d'Atlas Wept, un prochain RPG influencé par le jeu bien-aimé Mother. Avec un mélange unique de combats au tour par tour et d'action infernale, les joueurs découvriront les mystères d'une planète lointaine et suivront les voyages de deux groupes d'enfants intrépides. Atlas Wept sortira le 17 janvier 2024, exclusivement sur PC via Steam.

Entrez dans la peau de Dezi et Charlie, deux jeunes courageux s'aventurant dans l'inconnu à la recherche de l'entité malveillante qui efface les personnalités. Au fur et à mesure que vous les guidez à travers des paysages périlleux, les secrets de la planète énigmatique se dévoilent progressivement, révélant sa véritable nature. Simultanément, Hal et Lucy s'efforcent de dévoiler la vérité derrière l'existence de Gigi le chien robot, en enquêtant sur ses origines et son but.

À travers douze chapitres captivants, les joueurs alterneront entre les deux groupes, construisant un récit cohérent qui relie leurs histoires distinctes. Les pièces du puzzle s'assembleront progressivement, mettant en lumière l'apparition des sinistres Grins et l'origine de la force qui efface l'esprit.

Le monde visuellement époustouflant d'Atlas Wept plonge les joueurs dans des environnements surréalistes regorgeant de mystères particuliers. En parcourant ces paysages d’un autre monde, préparez-vous à des rencontres et à des défis inattendus. Participez à des combats au tour par tour qui se transforment en douceur en séquences intenses de balles infernales, offrant une expérience de jeu dynamique qui vous tient en haleine.

Atlas Wept, avec sa fusion d'une narration captivante, de mécanismes de jeu distinctifs et de visuels d'une beauté envoûtante, promet de captiver les fans de RPG et les amoureux de la série Mother. Notez sur vos calendriers le 17 janvier 2024, date à laquelle vous pourrez vous lancer dans ce voyage extraordinaire exclusivement sur PC via Steam. Ne manquez pas votre chance de découvrir les vérités cachées d'Atlas Wept et de vous plonger dans son récit captivant de mystère et d'aventure.