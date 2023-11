Vivez la nostalgie avec l’Atari 2600+ remanié

By

Si vous avez toujours rêvé de l'expérience de jeu nostalgique de l'Atari 2600 mais souhaitiez des améliorations modernes, alors l'Atari 2600+ est la solution parfaite pour vous. Cette console réinventée met le matériel classique aux normes modernes, offrant une prise en charge HDMI, de nouvelles cartouches et même une compatibilité avec les cartouches originales des années 1980.

Si l'Atari 2600+ conserve ses visuels emblématiques qui nécessitent de l'imagination de la part du joueur, les jeux eux-mêmes ont résisté à l'épreuve du temps. Avec des commandes simples et des entrées réactives, jouer à des titres comme Video Pinball et Breakout sur cette console reste une expérience agréable et addictive.

Bien que l'Atari 2600+ ait ses mérites, certains défauts de conception peuvent dissuader les acheteurs potentiels. Le joystick fourni, par exemple, a été critiqué pour sa rigidité et son inconfortable à utiliser. De plus, l'emplacement des ports de contrôleur à l'arrière de la console peut être fidèle au modèle d'origine, mais s'avère peu pratique avec les contrôleurs filaires uniquement.

L'Atari 2600+ devrait sortir le 17 novembre et est actuellement disponible en précommande au prix de 129.99 $ / 99.99 £. Le package de base comprend la console, un joystick CX40+ et une cartouche de jeu 10-en-1. Des cartouches supplémentaires peuvent être achetées séparément pour 29.99 $/24.99 £ chacune. Les acheteurs intéressés peuvent effectuer leur achat sur la page officielle de la boutique Atari 2600+ ou via des détaillants comme Amazon.

Pour une expérience de jeu améliorée, Atari propose également un Paddle Pack qui comprend deux contrôleurs de palette CX30+ et une cartouche de jeu 4 en 1 pour 39.99 $ / 29.99 £.

Le nouvel Atari 2600+ conserve l'aspect classique du modèle original tout en réduisant sa taille et son poids. Son panneau en grain de bois orienté vers l'avant ajoute une touche de nostalgie, complétant le plastique noir robuste de la console. L'inclusion de commutateurs DIP à l'avant permet aux utilisateurs de basculer facilement entre l'alimentation, la couleur, l'affichage monochrome, les réinitialisations du jeu et différents modes.

À l'arrière de la console, vous trouverez les ports du contrôleur, le port HDMI, le port USB-C pour l'alimentation et les commutateurs de difficulté. Bien que l'emplacement des ports puisse être un peu gênant, la possibilité de basculer entre l'écran large et la résolution originale 4:3 ajoute à l'authenticité de l'expérience de jeu.

En conclusion, l'Atari 2600+ offre une touche moderne au jeu classique, permettant aux joueurs de revisiter leurs titres Atari préférés. Bien que des défauts de conception existent, sa compatibilité avec les cartouches originales et la possibilité d'acheter des jeux supplémentaires en font un achat intéressant pour les fans de jeux rétro.

Foire Aux Questions (FAQ)

1. Puis-je lire des cartouches Atari 2600 originales sur l'Atari 2600+ ?

Oui, l'Atari 2600+ est compatible avec les cartouches originales des années 1980, vous permettant de revivre l'expérience de jeu classique.

2. Puis-je utiliser d'autres contrôleurs avec l'Atari 2600+ ?

Malheureusement, l'Atari 2600+ ne dispose pas de port USB pour des contrôleurs alternatifs. Le joystick fourni est la principale méthode de saisie pour la plupart des jeux.

3. Où puis-je acheter l'Atari 2600+ ?

L'Atari 2600+ peut être précommandé sur la page officielle de la boutique Atari 2600+ ou auprès de détaillants comme Amazon.