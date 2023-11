A quel âge ne peut-on plus avoir le zona ?

Le zona, également connu sous le nom de zona, est une infection virale qui provoque une éruption cutanée douloureuse. Elle est causée par le virus varicelle-zona, le même virus qui cause la varicelle. Bien que le zona puisse toucher des personnes de tous âges, il est plus fréquent chez les personnes âgées et les personnes dont le système immunitaire est affaibli. Mais à quel âge ne peut-on plus avoir de zona ? Explorons cette question et faisons la lumière sur le sujet.

Quelle est la tranche d’âge typique pour le zona ?

Le zona peut survenir à tout âge, mais il est le plus souvent observé chez les personnes de plus de 50 ans. Selon les Centers for Disease Control and Prevention (CDC), environ une personne sur trois aux États-Unis développera un zona au cours de sa vie. Le risque de développer un zona augmente avec l’âge et l’incidence augmente fortement après 50 ans.

Peut-on attraper le zona après un certain âge ?

Bien que le risque de développer un zona augmente avec l’âge, il n’y a pas d’âge précis auquel vous ne pouvez plus contracter le zona. Même les personnes âgées de 80 à 90 ans peuvent développer le zona si elles ont déjà eu la varicelle. Le virus varicelle-zona reste dormant dans le corps après qu'une personne se soit remise de la varicelle, et il peut se réactiver plus tard dans la vie, provoquant le zona.

Peut-on prévenir le zona ?

Oui, le zona peut être évité grâce à la vaccination. Le CDC recommande un vaccin à deux doses appelé Shingrix pour les adultes âgés de 50 ans et plus. Ce vaccin est très efficace pour réduire le risque de zona et ses complications. Il est également recommandé aux personnes qui ont déjà reçu l'ancien vaccin contre le zona, Zostavax.

Quels sont les symptômes du zona ?

Les symptômes du zona comprennent généralement une éruption cutanée douloureuse qui apparaît sous la forme d'une bande ou d'une bandelette sur un côté du corps. Cette éruption cutanée s'accompagne souvent de démangeaisons, de picotements ou d'une sensation de brûlure. D'autres symptômes peuvent inclure de la fièvre, des maux de tête, de la fatigue et une sensibilité à la lumière. Si vous ressentez ces symptômes, il est important de consulter rapidement un médecin.

En conclusion, il n’y a pas d’âge précis auquel on ne peut plus contracter le zona. Bien qu’il soit plus fréquent chez les personnes âgées, le zona peut toucher des personnes de tout âge. La vaccination est un moyen efficace de prévenir le zona et le CDC recommande le vaccin Shingrix aux adultes âgés de 50 ans et plus. Si vous ressentez des symptômes de zona, il est important de consulter un professionnel de la santé pour un diagnostic et un traitement appropriés.