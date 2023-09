Des scientifiques de l'Université de Leicester ont fait une découverte passionnante sur une étoile située à 500 millions d'années-lumière. L'étoile, appelée Swift J0230, est déchiquetée et consumée à plusieurs reprises par un trou noir, créant des explosions de lumière régulières tous les 25 jours. Ce phénomène, appelé événement de perturbation des marées, se produit généralement lorsqu'un trou noir consomme une étoile. Cependant, dans ce cas, l’étoile n’est que partiellement détruite, ce qui entraîne des émissions répétées.

Les chercheurs ont découvert que la régularité des émissions de l'étoile se situait entre deux types d'explosions : celles qui se produisent toutes les quelques heures et celles qui se produisent chaque année environ. Au lieu de se désintégrer comme prévu, le Swift J0230 brillerait intensément pendant sept à dix jours avant de s'éteindre brusquement, en répétant ce processus environ tous les 10 jours.

Cette observation unique a fourni un chaînon manquant pour comprendre comment les trous noirs perturbent les étoiles en orbite. Le Dr Robert Eyles-Ferris, qui a participé à l’étude, a exprimé son enthousiasme pour Swift J0230, déclarant qu’il s’agit d’un « ajout passionnant à la classe des étoiles partiellement perturbées ».

Selon les chercheurs, les modèles de l'explosion Swift J0230 suggèrent que l'étoile est de taille similaire à celle du soleil et se trouve sur une orbite elliptique autour d'un trou noir de faible masse au centre de sa galaxie. Au fur et à mesure que l'étoile est déchiquetée et consumée par le trou noir, une matière équivalente à la masse de trois Terres est arrachée de son atmosphère et chauffée. La chaleur intense libère une quantité importante de rayons X, qui ont été détectés par l'observatoire Neil Gehrels Swift de la NASA.

On estime que le trou noir responsable de la consommation de Swift J0230 a une masse comprise entre 10,000 100,000 et 0230 XNUMX fois la masse du soleil, ce qui est relativement petit pour un trou noir supermassif. La découverte de Swift JXNUMX a été rendue possible grâce à un nouveau détecteur de transitoires développé par l'équipe de l'Université de Leicester.

Les chercheurs pensent que leur découverte n’est qu’un début. Ils s’attendent à trouver beaucoup plus d’objets comme Swift J0230 grâce à leur nouvel outil et à découvrir davantage d’informations sur le comportement des trous noirs et leurs interactions avec les étoiles.

Sources : Université de Leicester, Astronomie de la nature