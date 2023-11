De nouvelles découvertes dévoilées lors de la mission Lucy de la NASA

Lors du récent survol de l'astéroïde Dinkinesh par la NASA dans la ceinture principale d'astéroïdes, les scientifiques ont été surpris de découvrir que l'astéroïde était entouré d'une petite lune en orbite. Le vaisseau spatial Lucy a capturé une image de l’astéroïde et de son minuscule compagnon alors qu’il se trouvait à environ 270 milles.

L'analyse des données et des images transmises à la Terre a confirmé que Dinkinesh ne mesure qu'environ XNUMX mètres de largeur, alors que sa lune ne mesure qu'un dixième de cette taille. Cette révélation s’ajoute à la compréhension croissante des diverses propriétés et formations de la ceinture d’astéroïdes.

La mission Lucy, lancée en 2021, sert de répétition pour étudier les astéroïdes plus gros et plus énigmatiques situés près de Jupiter. Son objectif est d’atteindre le premier de ces astéroïdes, connu sous le nom d’astéroïdes troyens, d’ici 2027 et de mener une exploration approfondie pendant au moins six ans. La liste de cibles initiales de sept astéroïdes est désormais étendue à 11 suite à la mise à jour des objectifs scientifiques.

Le nom « Dinkinesh », qui signifie « tu es merveilleux » en langue amharique éthiopienne, a été choisi pour l’astéroïde. Ce nom rend également hommage au célèbre squelette d'un ancêtre humain vieux de 3.2 millions d'années découvert en Éthiopie dans les années 1970 et connu sous le nom de Lucy. Le vaisseau spatial porte le même nom en hommage à cette découverte archéologique révolutionnaire.

La découverte d'une lune autour de Dinkinesh met en évidence la nature complexe des astéroïdes et leur potentiel de découvertes surprenantes. Cette découverte ouvre la voie à des recherches plus approfondies sur la formation et l’évolution de ces corps célestes. Les scientifiques prévoient que les données recueillies lors de la mission Lucy fourniront des informations précieuses sur l’histoire et la composition des astéroïdes dans la ceinture principale d’astéroïdes et au-delà.

Foire Aux Questions (FAQ)

1. Quelle est la mission du vaisseau spatial Lucy ?

Le vaisseau spatial Lucy a pour mission d'explorer les astéroïdes troyens près de Jupiter, fournissant ainsi des informations précieuses sur ces corps célestes énigmatiques.

2. Quelle est la taille de l’astéroïde Dinkinesh ?

Dinkinesh mesure environ XNUMX mètres de largeur, ce qui en fait un astéroïde relativement petit au sein de la ceinture principale d'astéroïdes.

3. Quelle est la signification de la lune découverte autour de Dinkinesh ?

La découverte d'une lune autour de Dinkinesh ajoute à notre connaissance de la structure complexe de l'astéroïde et offre de nouvelles opportunités pour étudier la formation et l'évolution des astéroïdes.

4. Pourquoi l'astéroïde s'appelle-t-il Dinkinesh ?

Le nom « Dinkinesh » signifie « tu es merveilleux » en langue amharique éthiopienne et est également le nom donné au célèbre squelette d’un ancêtre humain connu sous le nom de Lucy. Le vaisseau spatial porte le même nom en hommage à cette importante découverte archéologique.