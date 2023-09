Un astéroïde écrasé par la mission Dart de la NASA se comporte étrangement

Un astéroïde qui a été intentionnellement percuté par le vaisseau spatial Dart de la NASA dans le cadre d'une mission visant à modifier sa trajectoire présente désormais un comportement particulier. Le vaisseau spatial est entré en collision avec l'astéroïde Dimorphos en septembre de l'année dernière dans le cadre d'une expérience visant à tester la défense de la Terre contre d'éventuels impacts d'astéroïdes. Cependant, un enseignant et sa classe étudiant la roche ont récemment découvert que depuis la collision, celle-ci se déplaçait de manière inattendue et inhabituelle.

Le plus petit astéroïde, Dimorphos, est en orbite autour d’un plus gros astéroïde appelé Didymos. En s'écrasant avec succès sur Dimorphos, la mission Dart a pu modifier considérablement son orbite. Dart, qui signifie Double Asteroid Redirection Test, a utilisé un vaisseau spatial de la taille d'un réfrigérateur pour entrer en collision avec l'astéroïde. Cette collision visait à déterminer si une méthode similaire pouvait être utilisée pour modifier la trajectoire d'un dangereux astéroïde se dirigeant vers la Terre.

Cependant, une équipe d'enfants et leur professeur, Jonathan Swift, de la Thacher School en Californie, ont fait une découverte surprenante en utilisant le télescope de leur école. Ils ont constaté que l'orbite de Dimorphos a continué à ralentir après l'impact, ce qui n'est pas prévu. Cette découverte a été présentée lors d'une réunion de l'American Astronomical Society et est susceptible d'influencer les futures missions de redirection d'astéroïdes de la NASA.

Une explication possible du changement en cours dans l'orbite de l'astéroïde est que l'impact a provoqué la projection de matériaux, y compris de grosses roches, sur la surface de l'astéroïde et sa chute, modifiant ainsi davantage son orbite. L'Agence spatiale européenne prévoit de lancer une mission appelée Hera en 2026 pour étudier Dimorphos et potentiellement révéler plus d'informations sur son comportement après la collision.

En conclusion, la collision de la mission Dart de la NASA avec l'astéroïde Dimorphos a entraîné des changements inattendus dans l'orbite de l'astéroïde. Des études et des missions plus approfondies, comme la prochaine mission Hera, aideront les scientifiques à mieux comprendre et potentiellement atténuer les risques d'impacts d'astéroïdes sur Terre.

Définition:

– Astéroïde : Un petit objet rocheux qui orbite autour du Soleil

– Météore : Un astéroïde qui brûle dans l'atmosphère terrestre

– Vesta : L’un des plus gros astéroïdes connus avec un diamètre de 530 km (330 miles)