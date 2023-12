ASRock dévoile la carte mère Phantom Gaming Z790 Lightning Wi-Fi abordable

ASRock vient de lancer la formidable carte mère Phantom Gaming Z790 Lightning Wi-Fi, offrant aux utilisateurs une option abordable mais performante. Avec un prix de 199,99 $, cette carte mère convient aux personnes soucieuses de leur budget qui ne veulent pas faire de compromis sur la qualité. Avec son design élégant et ses fonctionnalités avancées, elle est un choix idéal tant pour les joueurs que pour les professionnels.

Design et fonctionnalités

La carte mère Phantom Gaming Z790 Lightning Wi-Fi arbore un design attrayant en noir avec un motif gris subtil, ce qui en fait une option polyvalente qui se marie parfaitement avec n’importe quel ensemble. Elle offre trois sockets M.2, six ports SATA et huit ports USB, dont un port Type-C rapide de 20 Gbps. De plus, les sockets M.2 PCI Express 4.0 améliorent la vitesse et l’efficacité des périphériques. De plus, la carte mère comprend un LAN Killer 2.5 GbE et une connexion Wi-Fi 6E Intel, garantissant une connectivité Internet fiable et rapide.

Performances et compatibilité

L’une des fonctionnalités phares de cette carte mère est sa prise en charge de la mémoire DDR5 jusqu’à un impressionnant 7800 OC. Avec une plage de performances optimale de DDR5 6000 à 6400, les utilisateurs peuvent bénéficier de vitesses ultra-rapides et d’une multitâche fluide. De plus, la carte mère offre amplement d’espace pour une personnalisation et des mises à niveau futures, grâce à différents connecteurs de ventilateur et de pompe, plusieurs connecteurs USB et un slot PCIe 5.0 x16.

Son et connectivité

La carte mère ASRock Phantom Gaming Z790 Lightning Wi-Fi est dotée d’une solution audio robuste avec le codec Realtek ALC897, offrant un son clair et immersif pour les jeux et les expériences multimédias. Elle inclut également une carte Wi-Fi 6E pour la connectivité sans fil. Bien qu’elle puisse manquer de certaines fonctionnalités premium que l’on trouve dans les modèles plus chers, elle reste une excellente option pour ceux qui ont un budget limité.

Résumé

La nouvelle carte mère budget-friendly Phantom Gaming Z790 Lightning Wi-Fi d’ASRock fait son entrée sur le marché, offrant aux utilisateurs un mélange exceptionnel de performances et d’accessibilité. Avec son design élégant, ses fonctionnalités avancées et sa compatibilité avec les derniers processeurs Intel, cette carte mère offre des performances impressionnantes à un prix raisonnable.

Foire aux questions (FAQ)

Q: Quel est le prix de la carte mère ASRock Phantom Gaming Z790 Lightning Wi-Fi ?

R: La carte mère est proposée au prix de 199,99 $, ce qui en fait une option abordable.

Q: La carte mère supporte-t-elle la mémoire DDR5 ?

R: Oui, la carte mère prend en charge la mémoire DDR5 jusqu’à un impressionnant 7800 OC.

Q: Quelles options de connectivité la carte mère propose-t-elle ?

R: La carte mère offre plusieurs sockets M.2, des ports SATA, des ports USB, et inclut un LAN Killer 2.5 GbE et le Wi-Fi 6E Intel pour une connectivité Internet rapide et fiable.

Q: La carte mère peut-elle accueillir des mises à niveau futures ?

R: Oui, la carte mère propose différents connecteurs de ventilateur et de pompe, des connecteurs USB et des slots d’extension, permettant aux utilisateurs de personnaliser et de mettre à niveau leurs systèmes à l’avenir.

Q: Y a-t-il des améliorations audio incluses ?

R: La carte mère est dotée du codec Realtek ALC897, garantissant un son clair et immersif pour les jeux et la consommation multimédia.

Q: La carte mère possède-t-elle des fonctionnalités premium ?

R: Bien que la carte mère puisse manquer de certaines fonctionnalités premium que l’on trouve dans les modèles haut de gamme, elle offre tout de même un package exceptionnel à un prix abordable.