Les voies ferrées abandonnées pourraient être transformées en pistes cyclables et pédestres

Une enquête récente a demandé si le train circule toujours le long de Stratford Road/US 158 et si les voies ferrées abandonnées pourraient être transformées en pistes cyclables et en sentiers pédestres. La réponse est non, car les trains n’empruntent plus ces voies depuis de nombreuses années. Toutefois, les compagnies ferroviaires cèdent rarement leur emprise.

Ben Woeber, coordinateur des vélos et des piétons du département des transports de la ville de Winston-Salem, a fait la lumière sur la question. Selon Woeber, même si la voie ferrée est peut-être inactive, Norfolk Southern ne l'a pas officiellement abandonnée. Par conséquent, il n’est actuellement pas possible de suivre un sentier le long de cette route. Il a comparé cela à l'expérience de la ville avec NCDOT Rail et Long Branch Trail, où NCDOT Rail a été un partenaire coopératif dans le développement d'un sentier le long du corridor ferroviaire. Des projets sont en cours pour étendre davantage ce sentier.

La ville reconnaît la valeur des projets de chemins de fer, mais ne peut les poursuivre que lorsqu'elle dispose d'une agence ferroviaire volontaire comme partenaire. Malheureusement, dans le cas de la ligne ferroviaire Stratford Road/US 158, un tel partenariat n'existe pas à l'heure actuelle.

Cependant, l’idée de transformer des voies ferrées abandonnées en sentiers pédestres et cyclables gagne en popularité à travers le pays. Les communautés réalisent le potentiel et les avantages de l’utilisation de ces corridors inutilisés. En les transformant en sentiers, ils créent des espaces sûrs et agréables permettant aux individus de marcher, courir ou faire du vélo à leur guise. Ces sentiers relient souvent différents quartiers, offrent des itinéraires de transport alternatifs et favorisent un mode de vie actif et sain.

Même si la ligne ferroviaire en question n'est peut-être pas disponible pour une réaffectation pour le moment, de nombreuses autres communautés ont mis en œuvre avec succès des projets de sentiers ferroviaires. Grâce à la collaboration entre les autorités municipales, les agences ferroviaires et les organismes communautaires, ces projets peuvent devenir réalité, offrant une gamme d'opportunités de loisirs et de transport aux résidents et aux visiteurs.

