Comparaison du trousseau Apple iCloud et des clés d'accès Google : quel est le meilleur ?

Dans le monde de la gestion des mots de passe, deux principaux concurrents ont émergé : le trousseau Apple iCloud et les clés Google Passkeys. Les deux proposent des méthodes d’authentification sans mot de passe qui visent à simplifier l’expérience utilisateur et à renforcer la sécurité. Mais lequel est le meilleur ? Regardons de plus près.

Apple iCloud Keychain est une fonctionnalité introduite par Apple dans iOS 16 et macOS 13. Elle permet aux utilisateurs de se connecter à des applications et à des sites Web sans utiliser de mot de passe. Au lieu de cela, un mot de passe stocké sur leur appareil et protégé par Face ID ou Touch ID est utilisé pour l'authentification. Le trousseau iCloud peut également remplir automatiquement les informations utilisateur lors de la connexion à des sites Web ou à des applications. Les clés d'accès sont synchronisées sur tous les appareils connectés avec l'identifiant Apple de l'utilisateur et sont cryptées dans le trousseau iCloud.

D’un autre côté, les Google Passkeys sont des alternatives simples et sécurisées aux mots de passe. Les utilisateurs peuvent se connecter à leur compte Google à l'aide de la numérisation de leur visage, de leurs empreintes digitales ou du verrouillage de l'écran de leur appareil. Les clés d'accès peuvent être partagées sur les appareils Android et Chrome à l'aide de Google Password Manager.

Le trousseau Apple iCloud et les clés Google Passkeys utilisent des clés cryptographiques au lieu de mots de passe, offrant ainsi une expérience utilisateur plus sécurisée et une protection contre les attaques de phishing et de piratage. Ils s'appuient sur le mécanisme de verrouillage de l'écran de l'appareil, tel que des capteurs biométriques ou un code PIN, pour vérifier l'identité de l'utilisateur. De plus, les deux synchronisent les clés d'accès sur les appareils associés au compte de l'utilisateur.

Il existe cependant quelques différences entre les deux. Les clés d'accès Apple sont basées sur la norme industrielle WebAuthn, tandis que les clés d'accès Google utilisent une extension propriétaire de WebAuthn. Cela signifie que certains sites Web et applications peuvent prendre en charge les clés d'accès Apple mais pas les clés d'accès Google, ou vice versa. De plus, les Apple Passkeys permettent aux utilisateurs de se connecter avec un code QR ou une clé de sécurité externe sur des appareils non associés, ce qui n'est pas disponible avec les Google Passkeys.

Bien que les mots de passe offrent un moyen d’authentification plus simple et plus sécurisé, certains problèmes subsistent. S'appuyer uniquement sur des clés d'accès signifie qu'en cas de problème technologique, les utilisateurs peuvent être exclus de leur compte. C'est pourquoi certains utilisateurs préfèrent utiliser des gestionnaires de mots de passe tiers, qui stockent et génèrent en toute sécurité des mots de passe complexes. Les gestionnaires de mots de passe offrent également la possibilité de saisir les mots de passe des utilisateurs.

En conclusion, le choix entre le trousseau Apple iCloud et les clés Google Passkey dépend des préférences personnelles et du style de vie technologique. Les utilisateurs fidèles à Apple ou à Google préféreront peut-être s'en tenir à leurs options respectives. Cependant, pour ceux qui recherchent plus de fonctionnalités et souhaitent investir dans un gestionnaire de mots de passe, les options tierces peuvent être la solution.

