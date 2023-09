Aruna Bio rapporte des résultats prometteurs pour AB126 dans un modèle murin SLA

Aruna Bio, un leader dans le traitement des maladies neurodégénératives à base d'exosomes neuronaux, a annoncé les résultats précliniques d'une étude pilote évaluant l'utilisation de l'AB126 dans un modèle murin de sclérose latérale amyotrophique (SLA) à base de superoxyde dismutase 1 (SOD1). SOD1-ALS est une forme génétique rare de SLA.

L'étude a révélé qu'une dose hebdomadaire d'AB126, administrée dès l'apparition des symptômes de la SLA, entraînait une survie prolongée et une réduction de l'inflammation de la moelle épinière par rapport au groupe témoin. Les souris traitées avec AB126 ont également montré des niveaux plus faibles de chaîne légère de neurofilament, un biomarqueur de la neurodégénérescence, dans leur sérum.

AB126 est un exosome d'origine neuronale non modifié qui a la capacité de traverser la barrière hémato-encéphalique et de moduler l'inflammasome dans le système nerveux central. Il exerce ses effets grâce à des mécanismes anti-inflammatoires et neuroprotecteurs récemment découverts.

Stephen From, PDG d'Aruna Bio, a exprimé son optimisme quant au potentiel de l'AB126 pour traiter les maladies neurologiques aiguës et chroniques, notamment la SLA. Il a souligné la survie prolongée observée chez les souris traitées, qu'il a attribuée à une réduction des médiateurs inflammatoires dans la moelle épinière et à une diminution des niveaux de chaîne légère des neurofilaments.

Ces résultats prometteurs ouvrent la voie à une exploration plus approfondie du potentiel thérapeutique de l'AB126 dans la SLA et d'autres troubles chroniques du système nerveux central. Aruna Bio vise à développer un pipeline de produits thérapeutiques à base d'exosomes neuronaux capables de traverser efficacement la barrière hémato-encéphalique et d'améliorer les mécanismes anti-inflammatoires, d'auto-réparation et de protection du corps.

Source : Aruna Bio, Inc.

