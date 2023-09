L'intelligence artificielle aide à analyser le pollen et les changements environnementaux

Les scientifiques utilisent une combinaison d’imagerie rapide et d’intelligence artificielle pour analyser le pollen et mieux comprendre les changements environnementaux actuels et historiques. Les grains de pollen de différentes espèces végétales ont des formes uniques qui peuvent être identifiées et analysées pour comprendre la composition végétale à des périodes spécifiques, remontant potentiellement à des millions d'années. Cependant, la méthode traditionnelle consistant à compter manuellement les types de pollen à l’aide d’un microscope optique prend du temps.

Des chercheurs de l’Université d’Exeter et de l’Université de Swansea utilisent désormais des technologies telles que la cytométrie en flux par imagerie et l’intelligence artificielle pour développer un système capable d’identifier et de catégoriser rapidement et précisément le pollen. Ce système permet non seulement d'acquérir une compréhension plus complète de la flore passée, mais a également le potentiel de fournir des lectures de pollen plus précises dans l'environnement actuel, au bénéfice des personnes souffrant du rhume des foins.

L’équipe a déjà utilisé le système pour analyser rapidement une tranche de carotte de sédiments lacustres vieille de 5,500 XNUMX ans et classifier plus d’un millier de grains de pollen en moins d’une heure, une tâche qui aurait pris jusqu’à huit heures avec les méthodes traditionnelles. Le système combine l’imagerie cytométrie en flux pour capturer des images de pollen et une forme unique d’intelligence artificielle basée sur l’apprentissage profond pour identifier différents types de pollen, même avec des échantillons imparfaits.

Les chercheurs visent à affiner et à lancer le système à l'avenir et à étendre ses applications pour étudier le pollen de graminées, qui est un irritant majeur pour les personnes souffrant du rhume des foins. En comprenant quels pollens sont répandus à des moments précis, les prévisions polliniques pourraient être améliorées, permettant ainsi aux personnes souffrant du rhume des foins de planifier et de réduire leur exposition.

Cette approche innovante combinant imagerie, intelligence artificielle et analyse pollinique a le potentiel d’apporter un nouvel éclairage sur la biodiversité, le changement climatique et la détection des allergènes dans différents environnements.

Source : Université d'Exeter

Sources:

– « Classification automatisée déductive du pollen dans les échantillons environnementaux via l'apprentissage profond exploratoire et la cytométrie en flux par imagerie », New Phytologist (2023).