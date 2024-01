Article Rewritten in French

Vizio accepte de payer un règlement de 3 millions de dollars dans le cadre d’un recours collectif l’accusant d’avoir trompé les clients sur les taux de rafraîchissement de ses téléviseurs. Déposé en 2018, le recours alléguait que Vizio avait annoncé des taux de rafraîchissement de 60 Hz et 120 Hz pour ses téléviseurs LCD, affirmant avoir un taux de rafraîchissement « effectif » de 120 Hz et 240 Hz respectivement grâce à la technologie de balayage de rétroéclairage.

Cependant, le recours affirmait que cette publicité était trompeuse car le balayage de rétroéclairage n’augmente pas réellement le taux de rafraîchissement effectif d’un téléviseur. La plainte soulignait également les inconvénients du balayage de rétroéclairage, tels qu’une luminosité réduite et un possible scintillement. On a accusé Vizio d’utiliser des tactiques trompeuses pour persuader les détaillants de vendre et de recommander leurs téléviseurs, vendant finalement des produits de moindre qualité à des prix plus élevés.

Dans le cadre du règlement, les personnes ayant acheté un téléviseur Vizio en Californie après le 30 avril 2014 peuvent déposer une demande d’indemnisation. Le montant versé par personne sera de 17 dollars, avec une augmentation potentielle à 50 dollars si le fonds le permet. Le montant final reçu par les individus peut être inférieur si les demandes totales dépassent le fonds de 3 millions de dollars. Vizio s’est également engagé à cesser de faire de fausses déclarations sur les taux de rafraîchissement de ses téléviseurs.

Ce règlement intervient à un moment où les techniques de lutte contre le flou de mouvement, telles que le balayage de rétroéclairage et l’interpolation des images, sont critiquées pour leur potentiel d’aggravation de l’expérience de visionnage. D’autres fabricants de téléviseurs, tels que LG et TCL, ont également été poursuivis pour des affirmations de taux de rafraîchissement similaires. Alors que l’affaire contre LG a été rejetée, TCL a accepté un règlement de 2 900 000 dollars.

En fin de compte, ce règlement rappelle aux fabricants de téléviseurs l’importance de la transparence et de l’exactitude de leurs affirmations publicitaires, évitant ainsi les tactiques trompeuses qui peuvent nuire à la confiance des consommateurs.

