La sortie console évolutive d'Ark: Survival Ascended

Ark : Survival Ascended, le très attendu remake Unreal Engine 5 du jeu populaire Ark : Survival Evolved, a suscité l'enthousiasme et la déception parmi les joueurs sur console. Developer Studio Wildcard a annoncé une date de sortie pour la version Xbox tout en retardant simultanément la sortie de la PlayStation 5.

Dans un récent post sur Twitter, Studio Wildcard a confirmé qu'Ark : Survival Ascended sera lancé sur Xbox Series X et S le 21 novembre à 9h Pacifique / 12h Est / 5h Royaume-Uni. Cette annonce a redonné espoir aux passionnés d'Ark, qui se montraient sceptiques par le passé quant à la fiabilité des dates de sortie de Studio Wildcard.

Cependant, les joueurs PlayStation 5 devront patienter encore un peu, car la sortie d'Ark : Survival Ascended sur cette plateforme a été décalée à début décembre. Studio Wildcard a cité « certains problèmes » rencontrés lors du processus de certification avec Sony comme raison du retard. On suppose que le jeu multiplateforme pourrait entraîner des complications, mais Studio Wildcard assure aux joueurs qu'ils travaillent avec diligence pour offrir la meilleure expérience multiplateforme possible.

Malgré les retards de la console, le lancement sur Steam d'Ark: Survival Ascended a été jugé réussi. Le jeu s'est vendu à plus de 600,000 XNUMX exemplaires en seulement deux semaines après sa sortie. Cependant, certains joueurs ont rencontré des problèmes de performances qui ont affecté l'expérience de jeu globale. Studio Wildcard a reconnu ces problèmes et s'est engagé à y répondre via des correctifs et des mises à jour.

Tandis que Ark : Survival Ascended continue de subir des améliorations, son prédécesseur, Ark : Survival Evolved, reste populaire auprès des joueurs. À l’heure actuelle, plus de personnes jouent activement au jeu original qu’à sa version remasterisée.

Que les joueurs attendent avec impatience la sortie sur console ou qu'ils profitent du jeu sur Steam, le monde d'Ark: Survival Ascended offre une aventure palpitante remplie de dinosaures, de défis de survie et une expérience de jeu évolutive.

Foire Aux Questions (FAQ)

