Les résidents d'Amherst recherchent la transparence dans le processus budgétaire

Les habitants d'Amherst réclament une plus grande transparence dans le processus budgétaire de la ville pour 2024 après s'être sentis pris au dépourvu par une augmentation importante des prélèvements fiscaux cette année. Le conseil municipal a approuvé une augmentation des impôts de 11.4 pour cent, qui, selon certains habitants, aura un impact substantiel sur leurs finances, d'autant plus que le coût des biens et services essentiels continue d'augmenter.

Le superviseur de la ville, Brian Kulpa, défend la décision, déclarant que l'augmentation des taxes proposée a été rendue publique à la mi-septembre et que la ville a publié ses projets de budget en ligne, ainsi que la tenue de plusieurs audiences publiques, avant de voter pour annuler le prélèvement fiscal de l'État.

Toutefois, les critiques soutiennent que davantage d’efforts auraient dû être faits pour informer les résidents et les impliquer dans le processus de prise de décision budgétaire. En réponse à la réaction négative, le conseiller Shawn Lavin a proposé une résolution visant à consolider le processus budgétaire de la ville dans le code de la ville. La résolution nécessiterait la création d'un aperçu du budget du citoyen, un document récapitulatif en langage simple détaillant les dépenses en capital spécifiques et décrivant comment les résidents peuvent participer au processus.

La ville dispose actuellement d'un comité bipartite d'examen du budget qui comprend à la fois des résidents et des législateurs. Kulpa affirme que les pratiques actuelles de la ville s'alignent sur la résolution proposée, soulignant que les informations budgétaires continueront d'être publiées et discutées lors d'audiences publiques.

Les recettes fiscales supplémentaires provenant de la hausse financeront divers projets, notamment un projet d'éclairage LED de 33 millions de dollars, des postes vacants dans le service de police et des investissements dans de nouveaux véhicules routiers et de police. Ces dépenses visent à combler les déficits antérieurs et à se préparer aux défis futurs.

Kulpa espère que le projet d'éclairage public générera des économies d'ici l'année prochaine, réduisant ainsi le fardeau qui pèse sur le portefeuille des résidents en 2025. Il reconnaît que la réalisation de cet objectif nécessitera des efforts continus.

La résolution de Lavin sera présentée lors de la prochaine réunion du conseil municipal, et une audience publique et un vote devraient suivre au cours de la nouvelle année. Le succès de la proposition dépendra du soutien de la communauté, et Lavin rallie les résidents à travers une pétition, soulignant la nécessité de ce changement nécessaire dans le processus budgétaire de la ville.