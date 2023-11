By

Les courses sont-elles moins chères chez Walmart ou Sam's Club ?

Lorsqu'il s'agit de faire ses courses, trouver les meilleures offres est toujours une priorité absolue pour les consommateurs. Walmart et Sam's Club sont deux options populaires pour les acheteurs soucieux de leur budget. Les deux géants de la vente au détail proposent une large gamme de produits à des prix compétitifs, mais lequel propose les meilleures offres en matière d’épicerie ? Regardons de plus près.

Walmart: Walmart est une société multinationale de vente au détail connue pour sa vaste sélection de produits, notamment des produits d'épicerie. Avec de nombreux emplacements à travers les États-Unis, il s’agit d’une option pratique pour de nombreux acheteurs. Walmart propose une variété de marques et de produits, adaptés à différents budgets et préférences. Le magasin propose fréquemment des promotions et des réductions, ce qui en fait un choix attrayant pour ceux qui cherchent à économiser de l'argent sur l'épicerie.

Le club de Sam: Sam's Club, un club-entrepôt réservé aux membres, est une filiale de Walmart. Il propose des produits en grande quantité à des prix réduits. Bien que cela nécessite des frais d'adhésion, les économies sur l'épicerie peuvent souvent dépasser ce coût pour les acheteurs fréquents. Sam's Club est particulièrement avantageux pour les familles nombreuses ou les entreprises qui ont besoin d'acheter en gros. Le magasin propose une large gamme de produits, notamment des produits frais, de la viande et des produits de base.

Quel est le moins cher?

Déterminer si les produits d'épicerie sont moins chers chez Walmart ou au Sam's Club dépend de divers facteurs. Alors que Sam's Club peut proposer des prix unitaires plus bas en raison de ses quantités en vrac, Walmart propose souvent de meilleures offres sur des articles individuels. De plus, les promotions et remises fréquentes de Walmart peuvent réduire davantage le coût global de l'épicerie.

FAQ:

1. Ai-je besoin d’un abonnement pour faire des achats chez Walmart ?

Non, Walmart est ouvert au grand public et ne nécessite pas d'adhésion.

2. Puis-je faire des achats au Sam's Club sans abonnement ?

Non, Sam's Club est un club-entrepôt réservé aux membres. Cependant, ils proposent aux non-membres un pass d'une journée pour faire leurs achats avec des frais de service de 10 %.

3. Les économies réalisées au Sam's Club valent-elles les frais d'adhésion ?

Si vous achetez fréquemment des produits d'épicerie en gros ou si vous avez une famille nombreuse, les économies réalisées au Sam's Club peuvent souvent dépasser les frais d'adhésion. Il est recommandé d'évaluer vos habitudes d'achat et de comparer les prix avant de prendre une décision.

En conclusion, Walmart et Sam's Club proposent tous deux des prix compétitifs sur les produits d'épicerie, mais la meilleure option dépend des besoins et des préférences de chacun. Walmart est idéal pour ceux qui recherchent des offres sur des articles individuels, tandis que Sam's Club est avantageux pour les achats en gros. Tenez compte de vos habitudes d'achat, de votre budget et de la taille de votre foyer pour déterminer quel magasin offrira le meilleur rapport qualité-prix pour vos besoins d'épicerie.