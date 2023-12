Les os nasaux uniques des phoques arctiques permettent de survivre dans le froid

Une adaptation fascinante a été découverte chez les phoques de l’Arctique qui les aide à survivre dans des environnements glacials. Des chercheurs de l'Université de Cambridge ont découvert que les phoques arctiques possèdent des os nasaux très complexes, qui aident à conserver la chaleur et l'humidité.

Semblables à d’autres animaux et aux humains, les phoques arctiques possèdent des os nasaux fins et poreux appelés maxilloturbinés ou conques nasales. Ces os sont recouverts d’une couche de tissu et ont une structure unique en forme de labyrinthe. Lorsque l’air pénètre dans leurs voies nasales, il traverse d’abord les maxilloturbinats, permettant ainsi aux tissus environnants de réchauffer et d’humidifier l’air avant qu’il n’atteigne les poumons. Lorsqu’ils expirent, l’air suit le même chemin, emprisonnant la chaleur et l’humidité et empêchant leur perte.

La complexité de la structure osseuse nasale affecte directement son efficacité. Les animaux résidant dans des environnements froids et secs, comme le renne arctique, ont des maxilloturbinats plus complexes que les animaux vivant dans des climats plus chauds.

Dans une étude révolutionnaire, des scientifiques ont utilisé des tomodensitogrammes pour examiner les os nasaux de phoques barbus et de phoques moines de Méditerranée. Alors que les deux espèces présentaient des structures complexes, les os nasaux du phoque barbu étaient nettement plus denses et complexes que ceux décrits précédemment. Pour évaluer l'efficacité de leur conception, une modélisation informatique a été utilisée pour mesurer la quantité d'énergie perdue sous forme de chaleur au cours des processus physiques.

Les résultats ont montré qu'à des températures de -30°C et 10°C (-22°F et 50°F), le phoque barbu surpassait le phoque moine méditerranéen en termes de conservation de la chaleur et de l'humidité. Par respiration à -30°C, le phoque moine perdait 1.45 fois plus de chaleur et 3.5 fois plus d'eau que le phoque barbu. Même à 10°C, le phoque moine subit une perte d’environ 1.5 fois plus de chaleur et d’humidité que le phoque arctique.

Cette adaptation extraordinaire témoigne de la capacité remarquable du phoque barbu à prospérer dans les conditions difficiles de l'Arctique. Comme le note Signe Kjelstrup de l'Université norvégienne des sciences et technologies, l'évolution de la structure complexe des os nasaux a permis aux phoques de survivre et de s'épanouir dans leur environnement extrême.