Les os nasaux uniques d'Arctic Seals permettent la thermorégulation dans des climats glacials

Une adaptation fascinante a été découverte chez les phoques de l'Arctique pour les aider à rester au chaud dans les environnements glacés : des os nasaux complexes qui ressemblent à un labyrinthe. Ces os, appelés maxilloturbinés ou conques nasales, sont présents chez de nombreux oiseaux et mammifères, y compris les humains, et sont recouverts d'une couche de tissu. Matthew Mason, de l'Université de Cambridge, explique que ces os nasaux prennent la forme de volutes ou de structures ramifiées, qui augmentent la surface et améliorent leur efficacité pour réchauffer et humidifier l'air inhalé avant qu'il n'atteigne les poumons.

Il est intéressant de noter que la complexité des maxilloturbinats varie selon les animaux en fonction de leur habitat et des conditions environnementales. Les animaux habitant des régions froides et sèches, comme le renne arctique, ont tendance à avoir des os nasaux plus complexes que ceux vivant dans des climats plus chauds. Mason et son équipe ont récemment mené une étude sur les phoques arctiques pour comprendre la nature de leurs maxilloturbinats et leur fonction thermorégulatrice.

À l’aide de tomodensitogrammes de phoques barbus trouvés chez les phoques moines de l’Arctique et de la Méditerranée, les chercheurs ont observé que les os nasaux des phoques barbus étaient exceptionnellement complexes et denses, surpassant toutes les descriptions précédentes. L'équipe a ensuite utilisé un modèle informatique pour analyser dans quelle mesure les joints retiendraient la chaleur et l'humidité à -30°C et 10°C (-22°F et 50°F). Les résultats ont été remarquables.

Comparé au phoque moine de Méditerranée, le phoque barbu a démontré une perte de chaleur et d'eau par respiration nettement inférieure aux deux températures. À -30°C, le phoque moine perdait 1.45 fois plus de chaleur et 3.5 fois plus d'eau que le phoque barbu, tandis qu'à 10°C, il perdait environ 1.5 fois plus. Ces résultats mettent en évidence le rôle crucial de la structure complexe des os nasaux pour permettre aux phoques de l’Arctique de s’adapter et de survivre dans leur environnement extrême.

Le Dr Signe Kjelstrup, de l'Université norvégienne des sciences et technologies, souligne que la structure complexe des os nasaux a évolué pour rendre la vie possible dans l'Arctique. L’étude contribue à notre compréhension de la manière dont les animaux ont développé des adaptations remarquables pour prospérer dans des climats rigoureux.