Les phoques arctiques ont développé des os nasaux complexes pour survivre dans un environnement froid

Une étude récente a révélé que les phoques arctiques ont développé une adaptation unique pour prospérer dans des températures glaciales : des os nasaux complexes ressemblant à un labyrinthe. Auparavant, on savait que de nombreux oiseaux et mammifères, y compris les humains, possèdent des os nasaux fins et poreux appelés maxilloturbinates ou conques nasales, qui sont recouverts de tissus. Ces structures en forme de volute réchauffent et humidifient l’air lorsqu’il pénètre dans le corps, empêchant ainsi la perte de chaleur et d’humidité.

Cependant, des chercheurs de l'Université de Cambridge et de l'Université norvégienne des sciences et technologies ont découvert que les phoques arctiques, en particulier le phoque barbu, possèdent les maxilloturbinats les plus complexes jamais vus. En utilisant des tomodensitogrammes, l’équipe a observé que les os nasaux des phoques barbus étaient plus denses et plus complexes que ceux de toute autre espèce étudiée précédemment.

Pour évaluer l'efficacité de cette adaptation, les scientifiques ont effectué des simulations informatiques comparant le phoque barbu au phoque moine de Méditerranée. Les résultats ont montré que le phoque barbu retenait beaucoup plus de chaleur et d'humidité à -30°C et 10°C par rapport au phoque moine. À -30°C, le phoque moine perdait 1.45 fois plus de chaleur et 3.5 fois plus d'eau par respiration que le phoque barbu. De même, à 10°C, le phoque moine perdait environ 1.5 fois plus de chaleur et d’eau que son homologue arctique.

La structure complexe des maxilloturbinats du phoque barbu constitue un développement évolutif remarquable qui permet à ces animaux de survivre dans le rude environnement arctique. En minimisant la perte de chaleur et d'humidité pendant la respiration, les joints peuvent maintenir une température corporelle interne plus stable et éviter la déshydratation.

Cette recherche fournit des informations précieuses sur les adaptations des animaux marins de l'Arctique et met en évidence l'incroyable diversité des solutions naturelles aux défis environnementaux. Comprendre ces adaptations peut contribuer aux efforts de conservation et éclairer les futurs progrès technologiques inspirés par la nature.