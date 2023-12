Phoques arctiques : maîtres de l’adaptation au froid extrême

Résumé : Les phoques arctiques ont développé une caractéristique anatomique unique qui les aide à rester au chaud par temps glacial. Leurs os nasaux complexes, connus sous le nom de maxilloturbinés ou conques nasales, ont évolué vers des formes complexes qui améliorent leur capacité à retenir la chaleur et l'humidité. Cette adaptation est cruciale pour leur survie dans le rude environnement arctique.

Les phoques arctiques, comme beaucoup d’autres animaux, ont des os nasaux qui ressemblent à des volutes ou à des branches. Lorsqu’ils inspirent, l’air circule à travers ces os, permettant aux tissus environnants de le réchauffer et de l’humidifier avant d’atteindre les poumons. À l’expiration, l’air suit le même chemin, emprisonnant la chaleur et l’humidité pour éviter toute perte.

Une équipe de chercheurs de l’Université de Cambridge a étudié les os nasaux du phoque barbu et du phoque moine de Méditerranée. Ils ont découvert que le phoque barbu possédait les os nasaux les plus complexes et les plus denses jamais observés. Ces structures complexes permettent au phoque barbu de mieux retenir la chaleur et l’humidité par rapport au phoque moine.

Pour quantifier l'efficacité des os nasaux des phoques, les chercheurs ont effectué des simulations informatiques. Les résultats ont montré qu'à -30°C (-22°F), le phoque moine de Méditerranée perdait 1.45 fois plus de chaleur et 3.5 fois plus d'eau par respiration que le phoque barbu. De même, à 10°C (50°F), le phoque moine perdait encore beaucoup plus de chaleur et d'eau que son homologue arctique.

La complexité des maxilloturbinats des phoques de l’Arctique constitue une adaptation évolutive remarquable qui leur permet de prospérer dans des conditions glaciales. Cette recherche fournit des preuves supplémentaires de la manière dont les animaux vivant dans des environnements extrêmes ont développé des caractéristiques spécialisées pour assurer leur survie.

Signe Kjelstrup, scientifique à l'Université norvégienne des sciences et technologies, affirme que la structure complexe des maxilloturbinats des phoques arctiques a spécifiquement évolué pour permettre la vie dans l'Arctique. Les résultats de cette étude mettent en lumière la résilience et l’adaptabilité remarquables de la faune arctique.