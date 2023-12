Adaptation des phoques arctiques : comment les os nasaux complexes les aident à survivre au froid

Résumé :

Les phoques arctiques ont développé une adaptation remarquable pour résister aux températures glaciales : des os nasaux complexes qui les aident à retenir la chaleur. Des recherches antérieures ont montré que de nombreux oiseaux et mammifères possèdent des os nasaux fins et poreux appelés maxilloturbinés ou conques nasales. Lorsque l'air traverse ces structures, les tissus environnants réchauffent et humidifient l'air avant qu'il n'atteigne les poumons, et lors de l'expiration, le même chemin empêche la chaleur et l'humidité de s'échapper. La complexité de ces os nasaux est en corrélation avec l’efficacité du processus. Or, une étude récente menée par Matthew Mason et son équipe de l'Université de Cambridge révèle que les phoques arctiques, notamment les phoques barbus, possèdent les maxilloturbinats les plus complexes jamais observés.

À l’aide de tomodensitogrammes, les chercheurs ont comparé les os nasaux des phoques barbus avec ceux des phoques moines de Méditerranée. Les résultats ont montré que les phoques barbus avaient des os nasaux plus denses et plus complexes, ce qui indique une structure très évoluée pour la rétention de chaleur et d'humidité. Des modèles informatiques ont ensuite été utilisés pour évaluer la capacité des joints à conserver la chaleur et l'humidité à des températures de -30°C et 10°C (-22°F et 50°F). Il a été constaté que les phoques barbus surpassaient considérablement les phoques moines aux deux températures, perdant moins de chaleur et d’eau par respiration.

Cette adaptation est cruciale pour la survie des phoques arctiques dans leurs habitats glacials. Cela leur permet de prospérer dans des environnements froids et secs, là où d’autres espèces ont du mal à conserver la chaleur et l’humidité. Signe Kjelstrup, de l'Université norvégienne des sciences et technologies, affirme que la structure complexe des os nasaux a évolué spécifiquement pour rendre possible la vie dans l'Arctique.

Cette recherche met en lumière les adaptations remarquables des phoques de l’Arctique et approfondit notre compréhension de la façon dont les animaux s’adaptent aux environnements extrêmes. Il souligne également l'importance d'étudier les créations de la nature pour obtenir des informations susceptibles d'être applicables à divers domaines, tels que le biomimétique et l'ingénierie de la thermorégulation.