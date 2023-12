Titre du nouvel article : L’incroyable adaptation des phoques de l’Arctique pour survivre dans les climats froids

Résumé :

De nouvelles recherches menées par des scientifiques de l'Université de Cambridge révèlent que les phoques arctiques ont développé une adaptation impressionnante pour rester au chaud dans les environnements glacés. L’étude a révélé que ces phoques possèdent des os nasaux complexes, semblables à un labyrinthe, appelés maxilloturbinats, qui les aident à retenir la chaleur et l’humidité. La structure de ces os nasaux est plus complexe chez les phoques arctiques que chez tout autre animal connu. En comparant les phoques barbus, que l'on trouve couramment dans l'Arctique, avec les phoques moines de Méditerranée, les chercheurs ont découvert que les os nasaux des phoques barbus étaient plus denses et plus complexes. Des modèles informatiques ont été utilisés pour mesurer la quantité de chaleur et d'eau perdue par chaque phoque à différentes températures, révélant que le phoque barbu est beaucoup plus efficace pour conserver la chaleur et l'humidité dans son corps.

Article divergé :

L'adaptation remarquable des phoques de l'Arctique pour survivre dans des climats extrêmement froids

Les phoques arctiques ont développé une adaptation extraordinaire pour prospérer dans leurs habitats glacials. Des os nasaux complexes et ressemblant à un labyrinthe, appelés maxilloturbinates, ont été découverts chez ces phoques. Contrairement à tous les autres animaux, les os nasaux des phoques arctiques surpassent en complexité et en densité. Des chercheurs de l'Université de Cambridge ont mené une étude approfondie comparant les phoques barbus, que l'on trouve principalement dans l'Arctique, et les phoques moines de Méditerranée. Cette recherche révolutionnaire a révélé les capacités supérieures de rétention de chaleur et d’humidité du phoque barbu.

L'air traversant les maxilloturbinats réchauffe et humidifie les tissus environnants avant d'atteindre les poumons. L’air expiré suit le même chemin, emprisonnant efficacement la chaleur et l’humidité précieuses. Il a été observé que les animaux habitant des environnements plus froids et plus secs possèdent des maxilloturbinats plus complexes. Cela est vrai pour les rennes de l'Arctique et maintenant, comme le confirme cette étude, pour les phoques de l'Arctique.

En utilisant des modèles informatiques pour analyser la quantité de chaleur et d'eau perdues lors de processus physiques, les scientifiques ont mesuré les capacités de rétention de chaleur et d'humidité des joints à des températures de -30°C (-22°F) et 10°C (50°F). Des comparaisons ont montré que le phoque moine de Méditerranée perdait 1.45 fois plus de chaleur et 3.5 fois plus d'eau par respiration à -30°C que le phoque barbu. De même, à 10°C, le phoque moine perdait environ 1.5 fois plus de chaleur et d’eau que son homologue arctique.

Signe Kjelstrup, chercheur à l'Université norvégienne des sciences et technologies, suggère que la structure complexe des maxilloturbinats a évolué pour permettre la vie dans l'Arctique. Cette adaptation permet au phoque barbu de résister à des températures extrêmement froides et de survivre dans son environnement difficile. Ces découvertes fournissent des informations précieuses sur les façons remarquables dont les animaux s’adaptent à leur environnement, mettant en évidence l’incroyable résilience et l’ingéniosité des phoques de l’Arctique.