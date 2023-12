Les os nasaux uniques d'Arctic Seals aident à la rétention de chaleur

Résumé : Des recherches menées par des scientifiques de l'Université de Cambridge ont révélé que les phoques arctiques possèdent des os nasaux très complexes qui les aident à retenir la chaleur dans les climats glacials. La structure complexe en forme de labyrinthe, connue sous le nom de maxilloturbinates, permet aux phoques de réchauffer et d'humidifier l'air qu'ils respirent, évitant ainsi la perte de chaleur et d'humidité. Des comparaisons entre le phoque barbu et le phoque moine de Méditerranée ont montré que les os nasaux du premier étaient plus denses et plus complexes, ce qui lui permettait de retenir plus efficacement la chaleur et l'humidité.

Les phoques arctiques, connus pour leur capacité à survivre à des températures glaciales, ont développé une adaptation physiologique particulière pour lutter contre le froid. Ces phoques possèdent des os nasaux appelés maxilloturbinés, qui ont une structure complexe ressemblant à des volutes ou à des arbres ramifiés. Ces os aux formes complexes aident à réchauffer et à humidifier l’air que respirent les phoques, évitant ainsi la perte de chaleur et d’humidité précieuses.

Des scientifiques de l'Université de Cambridge ont mené une étude comparant les os nasaux du phoque barbu, que l'on trouve couramment dans l'Arctique, et ceux du phoque moine de Méditerranée. Les résultats ont révélé que les os nasaux du phoque barbu étaient significativement plus denses et plus complexes que ceux observés précédemment.

Pour évaluer l'efficacité de la rétention de chaleur et d'humidité, les chercheurs ont utilisé des modèles informatiques pour analyser les performances des joints à -30°C (-22°F) et 10°C (50°F). Les données ont montré que le phoque moine de Méditerranée, caractérisé par des os nasaux moins complexes, perdait 1.45 fois plus de chaleur et 3.5 fois plus d'eau par respiration que le phoque barbu à -30°C. De même, à 10°C, le phoque moine perdait environ 1.5 fois plus de chaleur et d’humidité que son homologue arctique.

L’évolution de ces os nasaux très complexes chez les phoques de l’Arctique est un excellent exemple d’adaptation spécifiquement adaptée aux environnements froids et secs. La structure unique des maxilloturbinats permet une plus grande surface et, par conséquent, une efficacité accrue dans la rétention de la chaleur et de l'humidité. Signe Kjelstrup, de l'Université norvégienne des sciences et technologies, explique que cette structure nasale complexe est cruciale pour la survie des phoques dans leur habitat arctique.

En conclusion, la découverte des os nasaux exceptionnellement complexes du phoque barbu met en lumière la remarquable adaptabilité de la faune arctique. Comprendre ces adaptations peut contribuer à notre connaissance de la manière dont les animaux prospèrent dans des environnements extrêmes et pourrait avoir des implications sur les développements humains visant à résister aux températures froides à l'avenir.