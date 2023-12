Phoques arctiques : maîtriser l’art de la conservation de la chaleur

Résumé : Les phoques arctiques ont développé une adaptation remarquable pour survivre dans des climats glacials en possédant des os nasaux complexes qui aident à retenir la chaleur. Cette caractéristique unique leur permet de réchauffer et d’humidifier efficacement l’air avant qu’il n’atteigne leurs poumons, évitant ainsi la perte de chaleur et d’humidité. Des chercheurs de l’Université de Cambridge et de l’Université norvégienne des sciences et technologies ont découvert que les phoques arctiques, en particulier le phoque barbu, possèdent les os nasaux les plus complexes jamais enregistrés. À l’aide de modèles informatiques, l’équipe a comparé les capacités de rétention de chaleur et d’humidité des phoques arctiques et des phoques moines de Méditerranée à des températures extrêmement basses. Les résultats ont montré que le phoque barbu était bien plus apte à conserver la chaleur et l’humidité que son homologue méditerranéen. Cette étude met en lumière les incroyables adaptations qui permettent aux animaux arctiques de survivre à des conditions difficiles.

Les phoques de l’Arctique ont toujours été connus pour leur capacité à prospérer dans les environnements glacés, et nous comprenons désormais mieux le secret de leur succès. Bien que de nombreux animaux possèdent des os nasaux, la structure des os nasaux des phoques arctiques est vraiment exceptionnelle. Au lieu d’os nasaux simples et droits comme la plupart des mammifères, les phoques arctiques ont des os nasaux complexes ressemblant à un labyrinthe.

Matthew Mason, chercheur à l'Université de Cambridge, explique que ces os nasaux complexes remplissent un objectif crucial. Lorsque les phoques inspirent, l’air circule à travers le labyrinthe complexe d’os, permettant aux tissus environnants de réchauffer et d’humidifier l’air avant qu’il n’atteigne leurs poumons. Lorsqu’ils expirent, l’air suit le même chemin, emprisonnant efficacement la chaleur et l’humidité afin qu’elles ne soient pas perdues.

Dans une étude récente, des chercheurs ont utilisé des tomodensitogrammes pour comparer les os nasaux des phoques arctiques, en particulier des phoques barbus, avec ceux des phoques moines de Méditerranée. Les deux espèces présentaient des structures osseuses nasales complexes, mais le phoque barbu présentait des os significativement plus denses et plus complexes que ceux observés précédemment.

En utilisant des modèles informatiques pour évaluer la perte de chaleur et d’humidité, les chercheurs ont découvert que le phoque barbu avait une capacité remarquable à retenir la chaleur et l’eau par rapport au phoque moine de Méditerranée. À des températures aussi basses que -30°C (-22°F), le phoque barbu perdait beaucoup moins de chaleur et d'humidité par respiration que son homologue méditerranéen.

Signe Kjelstrup, chercheur à l'Université norvégienne des sciences et technologies, souligne que la structure complexe des os nasaux des phoques de l'Arctique a évolué spécifiquement pour permettre leur survie dans l'environnement extrême de l'Arctique.

Cette étude dévoile les adaptations fascinantes développées par les phoques arctiques pour supporter les conditions froides et sèches dans lesquelles ils vivent. Il offre des informations précieuses sur les capacités remarquables des animaux arctiques à s’adapter et à prospérer dans certains des environnements les plus difficiles de la planète.