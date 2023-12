Les phoques arctiques s'adaptent pour survivre dans des environnements glacials

Résumé : Des chercheurs ont découvert que les phoques de l'Arctique ont développé une adaptation unique pour les aider à survivre dans les climats glacials. Ces phoques possèdent des os nasaux complexes, semblables à un labyrinthe, appelés maxilloturbinats, qui leur permettent de retenir la chaleur et l'humidité lors de la respiration. Plus la structure de ces os est complexe, plus ils sont efficaces dans leur travail. Le phoque barbu, en particulier, présentait les maxilloturbinats les plus complexes jamais décrits. Cette adaptation permet aux phoques de mieux réguler leur température corporelle et de conserver l’eau, rendant ainsi la vie possible dans l’Arctique.

Les phoques de l’Arctique intriguent depuis longtemps les scientifiques grâce à leur capacité à prospérer dans des froids extrêmes. Des recherches récentes menées par Matthew Mason de l'Université de Cambridge et ses collègues mettent en lumière le secret de leur survie. Ces phoques possèdent des os nasaux complexes appelés maxilloturbinés, qui les aident à rester au chaud et hydratés.

Contrairement aux humains qui ont de fins os nasaux recouverts de tissu, les maxilloturbinats des phoques arctiques prennent des formes complexes ressemblant à des volutes ou à des arbres. Lorsque les phoques inspirent, l’air traverse ces structures, leur permettant de le réchauffer et de l’humidifier avant qu’il n’atteigne leurs poumons. Lors de l’expiration, l’air suit le même chemin, emprisonnant la chaleur et l’humidité à l’intérieur.

En comparant le phoque barbu, que l'on trouve couramment dans l'Arctique, et le phoque moine de Méditerranée, l'équipe de recherche a découvert que le premier possédait des os nasaux beaucoup plus denses et complexes. À l’aide de modèles informatiques, les chercheurs ont mesuré la perte de chaleur et d’humidité chez les deux espèces à différentes températures. Les résultats ont montré que le phoque barbu surpassait le phoque moine en termes de rétention de chaleur et de conservation de l'eau, même à des températures glaciales.

"Cette structure plus complexe a évolué spécifiquement pour faciliter la vie dans les environnements arctiques", explique Signe Kjelstrup de l'Université norvégienne des sciences et technologies. Les maxilloturbinats complexes des phoques de l’Arctique leur permettent de s’adapter et de prospérer, donnant ainsi un aperçu des façons remarquables dont les animaux survivent dans des conditions extrêmes.