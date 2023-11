Archer dévoile une percée dans les tests de maladies multiplexes avec un système de biopuce avancé

Archer, l'un des principaux innovateurs en biotechnologie, a annoncé une avancée majeure dans le domaine des tests de maladies grâce à son système avancé de biopuces. La société a démontré avec succès le multiplexage d’un seul appareil en utilisant quatre transistors à effet de champ (gFET) au graphène révolutionnaires comme capteurs. Cette technologie de pointe marque une avancée significative dans le domaine du diagnostic.

L'intégration des quatre capteurs gFET avancés dans la plateforme Biochip d'Archer permet de tester simultanément plusieurs maladies sur une seule puce. Cela signifie que les professionnels de la santé peuvent diagnostiquer efficacement et précisément diverses affections en temps opportun, conduisant ainsi à de meilleurs résultats pour les patients.

Pour réaliser cette percée, Archer a conçu et développé des systèmes matériels et logiciels innovants. Ces systèmes permettent la lecture simultanée des signaux des quatre capteurs sur une seule puce, une amélioration considérable par rapport à la génération précédente du système Biochip, qui ne pouvait activer qu'un seul capteur à la fois.

Ce qui distingue le nouveau système Biochip d'Archer, c'est sa capacité de multiplexage exceptionnelle, qui rationalise le processus de test. Le système offre un fonctionnement mains libres automatisé en intégrant l'automatisation de la manipulation des liquides et l'acquisition de données. De plus, le logiciel sophistiqué développé par Archer permet l'affichage en temps réel de mesures uniques et de séries chronologiques provenant simultanément des quatre capteurs gFET.

Le Dr Mohammad Choucair, PDG d'Archer, a souligné l'importance de cette réalisation, affirmant qu'il s'agit d'une étape cruciale vers la possibilité de détecter simultanément plusieurs échantillons de maladies sur une seule puce. En transférant les tests de maladies du laboratoire vers une puce, le système Biochip d'Archer a la capacité d'améliorer l'accessibilité aux soins de santé, en particulier pour les populations mal desservies.

Le succès d'Archer dans la démonstration de la détection multiplex montre l'engagement de l'entreprise à faire progresser les capacités de sa technologie Biochip. À l’avenir, Archer déploiera les efforts combinés de son équipe et de ses partenaires fondeurs commerciaux pour optimiser la fonction et le fonctionnement de la biopuce, améliorant ainsi sa capacité à cibler des molécules biologiquement pertinentes.

Dans l’ensemble, la percée d’Archer dans le domaine des tests multiplex des maladies offre un aperçu prometteur de l’avenir du diagnostic. Grâce à une innovation et une collaboration continues, Archer vise à révolutionner les soins de santé en rendant les tests de dépistage précis et efficaces des maladies plus accessibles que jamais.

QFP

Qu’est-ce que le multiplexage dans les tests de maladies ? Le multiplexage dans le dépistage des maladies fait référence à la capacité de tester simultanément plusieurs maladies sur une seule plateforme ou puce. Il permet aux professionnels de santé d’effectuer de nombreux tests de diagnostic en parallèle, économisant ainsi du temps et des ressources. Comment fonctionne le système de biopuce d'Archer ? Le système Biochip d'Archer utilise des transistors à effet de champ (gFET) avancés en graphène comme capteurs. Ces capteurs sont intégrés à la plateforme Biochip et peuvent détecter divers marqueurs de maladies. Le matériel et les logiciels du système permettent la lecture simultanée des signaux provenant de plusieurs capteurs, permettant ainsi des tests multiplex efficaces de maladies. Quels sont les avantages des tests multiplex de maladies ? Les tests multiplex de maladies offrent plusieurs avantages, notamment un diagnostic plus rapide, des coûts réduits et de meilleurs résultats pour les patients. En dépistant plusieurs maladies simultanément, les professionnels de la santé peuvent rapidement identifier et traiter diverses affections, conduisant ainsi à une prestation de soins de santé plus efficace.