Une étude controversée publiée dans Archaeological Prospection affirme avoir trouvé des preuves irréfutables de l'existence d'une pyramide préhistorique sur le site de Gunung Padang en Indonésie, remontant à 27,000 XNUMX ans. Les auteurs de l’étude ont utilisé des technologies de pénétration du sol pour découvrir des chambres et des structures cachées, qui, selon eux, indiquent la présence d’un site mégalithique complexe et sophistiqué. Cependant, la communauté scientifique est divisée sur la validité de ces affirmations et l'article fait actuellement l'objet d'une enquête.

L'archéologue Flint Dibble de l'Université de Cardiff s'inquiète des conclusions tirées par les auteurs. Il se demande si les technologies de pénétration du sol démontrent réellement le savoir-faire humain ou hominidé, ou si les chambres et formations présumées sont simplement des formations naturelles créées par le mouvement et l'altération des roches sur des milliers d'années.

De plus, il existe un scepticisme quant à l'absence de preuve directe d'activité humaine sur le site pendant la période proposée. Sans découvertes telles que du charbon de bois ou des fragments d'os, il n'y a aucune raison de croire qu'un grand peuplement existait dans cette région il y a plus de 27,000 9,000 ans. Les sociétés complexes connues les plus anciennes, capables de construire des structures pyramidales, n’ont que XNUMX XNUMX ans et sont situées dans la Turquie actuelle.

Les critiques soutiennent que la prétendue pyramide préhistorique réécrirait non seulement notre compréhension des civilisations anciennes, mais remettrait également en question la chronologie établie de longue date du progrès humain à l’ère paléolithique. Si le site de Gunung Padang contient effectivement des chambres et des pièces construites par l'homme, il s'agirait non seulement de la plus ancienne pyramide du monde depuis des milliers d'années, mais il fournirait également la preuve de la première utilisation de la maçonnerie en pierre.

Alors que les débats se poursuivent au sein de la communauté archéologique, l'éditeur du journal a lancé une enquête sur ses affirmations. Cet examen pourrait apporter davantage de lumière sur l’authenticité et l’importance du site de Gunung Padang. Jusqu'à ce que des preuves concrètes et un consensus soient atteints, le statut de Gunung Padang en tant que pyramide préhistorique reste un sujet d'intense débat universitaire.

