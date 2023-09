Un brevet Apple révèle la détection de posture pour l'audio spatial automatisé sur les AirPod

By

Apple a déposé un brevet qui fait allusion à une nouvelle fonctionnalité intéressante pour ses AirPod prenant en charge l'audio spatial. Le brevet décrit l'ajout de capteurs de détection de posture pour automatiser l'activation et la désactivation de l'audio spatial. Cela signifie que le système activerait l'audio spatial lorsqu'une personne est assise et écoute de la musique ou regarde un film, et désactiverait automatiquement le suivi de la tête lorsqu'il détecte un mouvement ou que l'utilisateur arrête d'écouter.

L'automatisation proposée est similaire aux prochaines fonctionnalités Adaptive Audio et Conversation Awareness, qui seront introduites avec les AirPods Pro 2 et iOS 17. Ces fonctionnalités utilisent l'apprentissage automatique pour basculer entre les modes de suppression active du bruit et de transparence en fonction de l'environnement de l'utilisateur. La tendance à l'automatisation des fonctionnalités audio constitue une évolution importante dans l'industrie des casques audio, visant à simplifier l'expérience d'écoute lors de vos déplacements.

L'audio spatial, introduit par Apple en juin 2021, offre un nouveau niveau de son surround pour les films et la musique. Il offre une expérience plus immersive, en particulier lorsqu’il est combiné à la technologie de suivi de la tête connue sous le nom de Personalized Spatial Audio. Cependant, désactiver manuellement l'audio spatial peut s'avérer fastidieux, en particulier lorsque la fonction de suivi de la tête crée des mouvements sonores gênants lors de la marche ou du changement de direction.

Si le brevet d'Apple devient réalité, les utilisateurs n'auront plus besoin de désactiver manuellement l'audio spatial dans les moments gênants. La nouvelle fonctionnalité serait disponible sur les AirPods Pro (les deux générations), les AirPods Max et les prochains Apple AirPods 3, qui prennent en charge l'audio spatial.

Ce dépôt de brevet s'inscrit dans le cadre des efforts continus d'Apple pour améliorer ses capacités audio et offrir une expérience utilisateur fluide. Avec l’introduction potentielle de cette fonctionnalité audio spatiale automatisée, les utilisateurs d’AirPods peuvent profiter des avantages d’un son immersif sans les inconvénients des réglages manuels.

